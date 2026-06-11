Kristijan Jakić: 'Svi smo još pospani, jako na nas utječe vremenska razlika'

Nakon dugog i napornog leta Hrvatska je stigla na američko tlo, a usred borbe s jat lagom i manjkom sna stigao je red i na prvu konferenciju za medije uoči prvog treninga.

Prvi su pred novinare izašli Kristijan Jakić i Igor Matanović, a iz redova američkih novinara prvo je stiglo pitanje o vjeri, točnije kako reprezentativci Hrvatske istu doživljavaju.

"To je velika stvar u mojoj obitelji i životu. Kad imam vremena, idem nedjeljom u crkvu. Kad se moliš Bogu, to je osjećaj kao da te netko sluša i daje mi jako puno snage", rekao je Matanović na koga se odmah nadovezao i Jakić:

"Vjera meni u životu znači sve od rođenja. Mi smo država u kojoj smo katolici i vjera je put u našem životu. Cijela reprezentacija je u vjeri i to nam daje snagu na velikim natjecanjima".

O prvim dojmovima.

"Nismo još puno vidjeli, ali uvijek je posebno doći ovdje. Cijeli život živiš u Europi i zato je posebno. Mogu reći da je hotel jako dobar, još nismo vidjeli terene, ali sigurno će biti dobro. Sretni smo sa svime", rekao je Matanović.

Jakić se osvrnuo na umor.

"Mi smo malo odmorniji nego vi jer smo mogli malo više spavati u čarteru. Nismo još spremni, na nas utječe vremenska razlika i malo smo pospani. Hrana je ista kao kod kuće, kuhar Tomica je s nama. Zaista su nas lijepo dočekali ovdje."

Kristijan Jakić ima odigranu jednu minutu iz Dohe, ali sada se nada osjetno većoj minutaži.

"Minuta u Katru bila je vrhunac, najljepši trenutak u mom životu. Lagao bih vam kad bih rekao da ne očekujem da ću igrati. Pokušat ću dati sve od sebe. Ako dođe koja minuta, bit ću prezadovoljan".

Dojam je da izbornik još traži napadača.

"Ne očekujem previše. Ja sam tu, mogu reći da sam spreman, imao sam dobru sezonu. Nema veze tko će igrati u napadu, svi smo spremni. Tko dobije priliku, minutu ili 10, bit će spreman. Bit ću zadovoljan ako ću uopće igrati. Cijenim poziv izbornika i to što sve ovo mogu doživjeti. To je poseban trenutak", pojasnio je Matanović.

Prva utakmica je protiv Engleske.

"Velika nogometna nacija, imaju tradiciju, Premier liga je najbolja na svijetu. Bio sam iznenađen popisom jer nekih igrača nema, ali to govori o njihovoj kvaliteti. Ovo će njima biti jedan veliki motiv jer na prošlom SP-u nisu ostvarili rezultat koji se očekivao. Očekujemo ih pune motiva, no znamo se nositi s takvima."

Engleskoj je odgođena utakmica zbog vremenskih neprilika.

"Teško je to reći iz naše perspektive. Pa ne odlučujemo mi o vremenu. Jako puno izmjena bilo je i prije SP. Ako se možemo nositi s nekim sitnicama, morat ćemo se prilagoditi i nekim većim stvarima kao što je ovo. To ne bi trebalo stvarati velike probleme."

Jakić i Gvardiol su u avionu rješavali križaljke na putu prema Americi.

"Joško je, što se tiče križaljki, početnik. Ja završim svoju pa riješim njegovu do kraja".

Kako je Matanoviću igrati s legendama kao što su Modrić i Perišić?

"Velika je stvar što imamo suigrače kao što su oni, Kramarić i Kovačić. Jako je važno gledati ih i učiti. To cijenim svaki dan i pokušavam učiti od njih", rekao je pa se i on osvrnuo na Englesku:

"Mogu reći da smo igrali finale Europske lige i da sam tada prvi put igrao protiv premierligaša. Mogu reći da je to drugi nogomet. Jači su, čvrsti i jako dobro idu u duele. Isto mogu očekivati i u ovoj utakmici. Maloprije sam rekao da smo svi spremni, pa tako i ja. Bit će to teška utakmica."

Jakić je bio upitan oko eventualnog razgledavanja američke kulture dok je ovdje.

"Proučit ćemo grad i što možemo vidjeti. No mi smo tu zbog nogometa i to nam je fokus, a ne razgledavanje građevina ili odlazak u restorane. Nakon Svjetskog prvenstva možemo ostati ako želimo, sada nije vrijeme za to", zaključio je Jakić.