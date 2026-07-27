Majer odlazi iz Wolfsburga, evo u kojem klubu nastavlja karijeru

Lovro Majer (28) ovoga ljeta odlazi iz Wolfsburga i karijeru će nastaviti u grčkom AEK-u, objavio je najpoznatiji svjetski insajder za transfere Fabrizio Romano.

Majerov odlazak ne predstavlja iznenađenje, čak je bio i logičan, jer je Wolfsburg ispao iz Bundeslige i malo tko je vjerovao da će Lovro u najboljim godinama igrati u drugoligaškoj konkurenciji.

🚨🟡⚫️ EXCL: AEK Athens verbally agree on deal to sign Croatian midfielder Lovro Majer from Wolfsburg.



Fee over €6m for Majer who will travel this week for medical tests and signatures. 🇭🇷 pic.twitter.com/06ZzOurNB9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Prema informacijama koje je objavio Romano, grčki klub platit će Wolfsburgu odštetu veću od šest milijuna eura.

Majer bi trebao otputovati u Atenu tijekom tjedna na liječničke preglede i potpis četverogodišnjeg ugovora. Interes su pokazivali i Eintracht te RB Leipzig, no AEK je bio najbrži.

Put od HNL-a do Bundeslige

Majerova karijera krenula je iz Lokomotive, gdje je bio proglašen najboljim mladim igračem HNL-a. Godine 2018. prelazi u Dinamo s kojim osvaja četiri naslova prvaka. Nakon Maksimira, 2021. za 12 milijuna eura odlazi u francuski Rennes, gdje se afirmirao kao ključni igrač. Sjajne partije donijele su mu transfer u Wolfsburg vrijedan 25 milijuna eura, gdje je u 75 nastupa postigao deset golova i upisao 11 asistencija.

Ispao iz reprezentacije

Osim klupske karijere, Majer je dugo bio neizostavan član hrvatske reprezentacije. Za A selekciju debitirao je 2017. i do danas zabilježio 38 nastupa uz devet pogodaka. Bio je ključan dio momčadi koja je na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. osvojila brončanu medalju. Iako je dugo bio neizostavan, ispao je s popisa i nije sudjelovao na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.