Voller: 'Njemačka neće biti Argentina, a Klopp će sigurno češće biti na stadionu od Nagelsmanna'

Na Međunarodnom trenerskom kongresu u Mainzu, Rudi Völler je opširno govorio o ključnim problemima s kojima se suočava njemački nogomet. Između ostalog, sportski direktor DFB-a otkrio je razlike između Juliana Nagelsmanna i njegovog nasljednika, Jürgena Kloppa.

Klopp je izvorno trebao biti uvodni govornik na Međunarodnom trenerskom kongresu u Rheingoldhalleu u Mainzu, ali nakon što je preuzeo dužnost izbornika njemačke reprezentacije, ovaj 59-godišnjak odustao je od sudjelovanja - objasnivši svoju odluku otprilike 1400 prisutnih u video poruci.

Rekao je da "nije želio odmah na početku dospjeti na naslovnice", a otkrio je i temu svoje planirane prezentacije: "Postati trener nije teško. Međutim, biti to je puno teže..." Ali: "Sada sam i sam ponovno postao trener, što je bilo dovoljno teško - a sada moram pokazati da to mogu i ostati. Na to se sada želim potpuno usredotočiti."

No, bio je tu legendarni Rudi Völler koji je doveden kao svojevrsna 'zamjena' za Kloppa.

"Klopp je nevjerojatno iskusan trener, svjestan je ogromne moći koju ta pozicija nosi. To je sasvim drugačija igra, čak i u usporedbi s vrhunskim klupskim momčadima. Bez obzira na to što odlučite, u raspravu je uvijek uključeno 80 milijuna ljudi. Ipak, s Jürgenom ćete povremeno zažmiriti ako nešto ne funkcionira. To je zaslužio svojom trenerskom karijerom; to nije nešto što vam se daje na ruku. Zato ima utjecaj i moć isprobati stvari. I u konačnici, odabrat će igrače koji mogu provesti njegove ideje i njegov stil igre."

Foto: HMB Media/Claus/imago sportfotodienst/Profimedia

Razlike u odnosu na svog prethodnika Juliana Nagelsmanna:

"Jürgen će sigurno češće biti na stadionima; to nije bila baš Julianova stvar. Ali, to nije razlog zašto je Jonathan Tah promašio penal protiv Paragvaja. Na kraju, Julian jednostavno više nije imao utjecaja da inspirira momčad. Možda je ponekad bio previše osjetljiv, ali tko nije kao trener? Bez obzira na to koju je odluku donio, ona je negativno protumačena. Ako je kritizirao igrače, bio je kritiziran zbog toga. Ako je branio igrače, i zbog toga je bio kritiziran. Ponekad je to bilo preoštro i jednostavno nepravedno. Iskreno, to sam dugo podcjenjivao; to je bila moja velika pogreška. Zatim sam pokušao intervenirati s medijima s vremena na vrijeme tijekom Svjetskog prvenstva."

Svjetske klase

Potencijal njemačke reprezentacije:

"Nemamo isti broj apsolutno vrhunskih igrača kao Francuska ili neke druge momčadi. Ali, imamo vrlo dobre nogometaše. Jamal Musiala, Florian Wirtz i Kai Havertz već su pokazali da mogu biti svjetske klase. Nažalost, nisu uspjeli pružiti rezultate na ovom turniru iz raznih razloga. Musiala jednostavno nije bio potpuno spreman nakon teške ozljede. Svakako ćemo sljedeće sezone vidjeti drugačijeg Jamala Musialu. Lennart Karl bi također bio pravi adut, a da mu zasad ne želimo pripisati previše odgovornosti. I jako nam je nedostajao Serge Gnabry. Svakako ne tražim izgovore, ali to je činjenica."

Razlozi Nagelsmannovog neuspjeha:

"To je jednostavno sudbina trenera u profesionalnom nogometu. Na kraju, ocjenjuje vas se po golim rezultatima, a oni su bili razočaravajući. A ocjenjuje vas se i po stilu igre, koji također nije bio dobar. Ipak, ostajem pri svom mišljenju: Julian je vrhunski lik, vrhunski dečko koji je već imao sjajnu trenersku karijeru i imat će još jednu sjajnu pred sobom. Neće proći dugo prije nego što se stvari pokrenu."

Foto: Florian Ulrich/imago sportfotodienst/Profimedia

Pitanje smještaja i rasprava o Svjetskom prvenstvu kao obiteljskom izletu:

"Nismo radili ništa drugačije nego na prošlim turnirima. Obitelji su nam se pridružile dan nakon utakmice. Razlika je bila u tome što je ovaj put bilo slika, jer je to bilo neizbježno na licu mjesta. Moć slika bila je jednostavno ogromna. Ali, naša eliminacija nije bila zato što je Lena Nagelsmann fotografirana kako vozi bicikl. Također sam razočarana nekim stručnjacima koji su sami igrali i trebali bi znati bolje: takve stvari uopće nisu važne za momčad. A neke od stvari koje su se širile o atmosferi i smještaju bile su samo hrpa gluposti. Trening kamp je uvijek dobar samo onoliko koliko su dobri konačni rezultati. Tri puta sam bio u finalu Svjetskog prvenstva; put do tamo je uvijek bio težak, a uvijek je bilo i nezadovoljnih ljudi, to je sasvim normalno. Ali dosada? Barem dečki ovih dana imaju pristup internetu. U Malenteu smo imali pet četvornih metara s dva kreveta i morali smo si pričati priče za laku noć."

Sportska analiza Svjetskog prvenstva:

"Svaki naš igrač dao je sve od sebe, ali ono što nam je i dalje nedostajalo bila je otpornost, sposobnost da se stvarno odupremo pritisku kada je postalo teško. Jednostavno se moramo ponovno bolje braniti. To se ne odnosi samo na stopere, već na cijelu momčad. Jürgenov će izazov biti odabrati momčad na način koji će riješiti te nedostatke. Nadalje, nismo uspjeli stvoriti nikakve prave prilike protiv momčadi koje su bile duboko u igri."

Španjolska obrana

Španjolska kao uzor:

"Jedna od izvanrednih snaga Španjolaca bila je upravo njihova obrana. U konačnici, to je tajna njihovog velikog uspjeha: primili su vrlo malo, držeći protivnika podalje od vlastitog gola. Nevjerojatno je koliko je malo Španjolska dopustila - jer su neumoljivo napadali od samog početka. To je bila razlika s Francuskom, i osjećao sam se pomalo kao moj stari prijatelj Didier Deschamps: Francuska je imala četiri rakete u napadu, ali nitko od njih nije se stvarno htio dosljedno braniti onako kako je trebao."

Njegov pogled na drugoplasiranu Argentinu:

"Ne bih želio momčad koja igra kao Argentina. To nije imalo puno veze s nogometom. Španjolska je zaslužila pohvale za svoju kolektivnu obranu, a donekle i Englezi."

U vezi sa stanjem razvoja mladih:

"Nakon ranog ispadanja s turnira, uvijek postoji ta refleksna reakcija: sada moramo sve okrenuti naglavačke. Ali, već dvije ili tri godine smo na pravom putu s našim programom treninga - samo još nije bilo vidljivo. Hannes Wolf, kao sportski direktor, pokrenuo je neke fantastične stvari. Naravno, ne sviđaju se svima. Ali, svatko tko to prouči vidjet će: u tome ima puno smisla. Jürgen Klopp će prihvatiti mnogo toga što je Hannes Wolf već započeo. A ako Jürgen unese daljnja poboljšanja u određenim područjima, tim bolje."

U vezi buduće suradnje sa savjetnikom DFB-a Marcom Kosickeom:

"On je važan savjetnik za Jürgena. Moramo vidjeti kako će se sve odvijati. Imali smo početni kontakt i imao sam dobar osjećaj u vezi s tim. Siguran sam da će biti dobro."

Njegova središnja poruka trenerima općenito:

"Ionako ne možete svima ugoditi. Zato donosite odluke na način da se sljedeće jutro možete pogledati u ogledalo i reći: Ipak sam postupio ispravno, čak i ako smo izgubili."