Sporni darovi, plaćanja i pogodnosti: Infantino pozvan pred Kongres zbog veza s Trumpom

Jamie Raskin, vodeći demokrat u pravosudnom odboru Zastupničkog doma, pokrenuo je istragu protiv predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, tražeći dokumente koji bi detaljno opisali veze između nogometnog upravnog tijela i Donalda Trumpa te njegove administracije.

U nedjeljnom pismu, Raskin je pisao Infantinu i pozvao FIFA-u da dostavi sve dokumente i komunikacije vezane uz darove, plaćanja ili pogodnosti pružene Trumpu i njegovim suradnicima, kao i evidenciju posjetitelja za FIFA-in uredski prostor u Trump Toweru, koji je stekla prošle godine. Odbor je također zatražio da Infantino prisustvuje transkribiranom intervjuu.

Infantinov odnos s Trumpom došao je pod povećalo uoči ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. U prosincu, na izvlačenju za Svjetsko prvenstvo u Washingtonu, Trumpu je dodijeljena novoosnovana "Fifina nagrada za mir" u Kennedy Centru, gdje su navodno "ubrzane" obnove po nalogu administracije kako bi se pripremile za događaj. FIFA je otvorila svoj ured u Trump Toweru u središtu Manhattana prošlog srpnja.

Takva se kontrola pojačala tijekom Svjetskog prvenstva. Trump je nekoliko puta nazvao Infantina kako bi lobirao za reviziju kontroverzne suspenzije američkog napadača Folarina Baloguna zbog crvenog kartona prije utakmice osmine finala Amerikanaca protiv Belgije. FIFA je poništila Balogunovu zabranu, ali politički cirkus bacio je sjenu na američku reprezentaciju i izazvao gnjev drugih reprezentacija i saveza iz cijelog svijeta.

Uz čelnike Kanade i Meksika, Trump se pridružio Infantinu na dodjeli trofeja Svjetskog prvenstva nakon što je Španjolska pobijedila Argentinu u finalu. Njih dvoje, koji su zajedno gledali finale u ostakljenom dijelu luksuznih sjedala, dočekani su zvižducima publike stadiona New York/New Jersey kada su izašli na teren.

Globalna korupcija

Raskinovo pismo spominje odluku Ministarstva pravosuđa da "odbaci optužnice" protiv optuženika u istragama američke vlade o korupciji u globalnom nogometu, uključujući kazneni progon više od 20 visokih dužnosnika FIFA-e i rukovoditelja sportskog marketinga iz 2015. godine.

"Vaš izbor za predsjednika FIFA-e trebao je označiti prekid s višedesetljetnom kulturom korupcije i skandala koji su narušili ugled svjetskog nogometa. Umjesto toga, na početku svog mandata, demontirali ste FIFA-ine etičke ograde i onesposobili etički odbor organizacije izbacivši većinu njegovih članova. Ovaj nedostatak transparentnosti i nadzora od tada vam je utro put da se dodvorite Trumpovoj administraciji putem taktika koje je profesor prava Sveučilišta u New Yorku i jedan od vaših bivših članova etičkog odbora opisao kao legalno podmićivanje", napisao je Raskin Infantinu u pismu.

Pismo se također bavi FIFA-inom politikom prodaje ulaznica za SP, koja je već predmet istraga nekoliko glavnih državnih odvjetnika u SAD-u. Korištenje dinamičkog određivanja cijena izazvalo je brojne kritike tijekom turnira, što je dovelo do masovnih porasta cijena i isključivanja mnogih navijača iz dolaska na utakmice.

"Najnovija usluga za uslugu koju su FIFA i predsjednik Trump orkestrirali nije zločin bez žrtava. Šteti Amerikancima. FIFa je svoj novostečeni povlašteni status u Trumpovoj administraciji shvatila kao znak da bi mogla prevariti svoje potrošače, ponajviše primjenom ilegalnog naglog povećanja cijena i prijevarnih prodajnih taktika za Svjetsko prvenstvo", rekao je Raskin u pismu.

Foto: Frederic J. BROWN/AFP/Profimedia

U pismu se daje rok do 9. kolovoza za dostavu traženih dokumenata i zakazivanje intervjua. Raskin nema ovlasti prisiliti Infantina da se pojavi, s obzirom na to da demokrati nemaju većinu u Zastupničkom domu, osim ako ne dobije podršku republikanaca.

FIFA-ine interakcije s američkom vladom nisu završile s ovogodišnjim Svjetskim prvenstvom. Očekuje se da će SAD biti glavni domaćin Svjetskog prvenstva za žene 2031., a uspjeh ovogodišnjeg turnira naveo je mnoge na nagađanja da bi SAD mogao biti domaćin Svjetskog prvenstva za muškarce 2038. godine. FIFA je kontaktirana za komentar.

Ranije u ponedjeljak, Infantino je na Instagramu objavio poruku od 15 dijelova kako bi osudio svoje kritičare, optužujući ih za širenje mržnje i lažnih narativa. Svjetsko prvenstvo je predstavio kao uspjeh.

Više od 200 članova FIFA-e podržalo je Infantina uoči predsjedničkih izbora u ožujku, ali neke udruge su se usprotivile. Norveški nogometni savez planira podnijeti službenu žalbu FIFA-inoj istrazi o etičnosti zbog Trumpove uloge u ukidanju Balogunove zabrane.