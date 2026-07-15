Stigle ozbiljne optužbe za Infantina: Mogu li srušiti najmoćnijeg čovjeka svjetskog nogometa?

Predsjednik krovne svjetske nogometne organizacije, Gianni Infantino, našao se na meti brojnih udara za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva, a s približavanjem kraja najvećeg Mundijala u povijesti, koji obiluje nezadovoljstvima, čelni čovjek FIFA-e primio je ozbiljnu pritužbu s - ozbiljne adrese.

Britanska organizacija za ljudska prava FairSquare, podnijela je naime, pritužbu Međunarodnom olimpijskom odboru (MOO) protiv 56-godišnjeg predsjednika FIFA-e Giannija Infantina. U pritužbi se tvrdi da je Infantino više puta prekršio pravila MOO-a o političkoj neutralnosti nudeći svoju političku podršku 80-godišnjem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Gianni Infantino izabran je u Međunarodni olimpijski odbor 10. siječnja 2020. i dužan je pridržavati se strogih pravila o političkoj neutralnosti u Olimpijskoj povelji i Etičkom kodeksu MOO-a. Po prijemu u MOO, Infantino je položio prisegu da će "poštovati Olimpijsku povelju" i da će se "u potpunosti pridržavati Etičkog kodeksa MOO-a", a MOO može isključiti članove koji ne ispunjavaju te obveze.

Kao što je navedeno u pritužbi, postoje uvjerljivi dokazi da je Infantino počinio pet jasnih kršenja pravila MOO-a o političkoj neutralnosti izjavama ili drugim jasnim izrazima podrške američkom predsjedniku. Izvješće također pruža 'prima facie' dokaze o još dva ozbiljna kršenja, za koja je zatražio da MOO istraži.

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Prvi od njih odnosi se na moguće pristajanje na politički pritisak predsjednika Trumpa da se zaobiđu FIFA-ina disciplinska pravila na terenu tijekom Svjetskog prvenstva za muškarce 2026. u takozvanoj aferi 'Balogun'.

Drugi od njih odnosi se na Infantinovo promoviranje FIFA-ine navijačke stranice za Svjetsko prvenstvo za muškarce 2026., što je, čini se, bilo dio kampanje prikupljanja podataka koju su vodili subjekti povezani s predsjednikom Trumpom.

U prosincu 2025. FairSquare je podnio pritužbu protiv Giannija Infantina Etičkom odboru FIFA-e zbog navodnog kršenja FIFA-inih pravila o političkoj neutralnosti. Tajništvo Istražnog vijeća potvrdilo je primitak pritužbe, ali FairSquareu navodi kako im nisu dostavili nikakve daljnje informacije.

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Etički odbor FIFA-e od tada je primio dva službena pisma u prilog pritužbi. Dana 1. lipnja 2026. Norveški nogometni savez pisao je Etičkom odboru tražeći da se pritužba razmotri „u skladu s važećim propisima, utvrđenim postupcima i temeljnim načelima dobrog upravljanja“. Dana 29. lipnja 2026., pedeset zastupnika Europskog parlamenta pisalo je FIFA-i i reklo da FIFA „mora riješiti pritužbu Fairsquarea na etiku i pokazati da podržava temeljne vrijednosti pravednosti, jednakosti i poštovanja ljudskog dostojanstva“.

Predsjednica MOO-a Kirsty Coventry izjavila je da nijedna žalba nije zaprimljena za razmatranje etičke komisije, a u pismu zastupnika Europskog parlamenta dodaje se da pritužba protiv Infantina „predstavlja priliku za FIFA-u da dokaže svoju predanost političkoj neutralnosti, transparentnosti i odgovornosti“. Pritužbu FairSquarea MOO-u možete pročitati OVDJE.

Prikuplja potpise

Dodajmo i kako se Njemački nogometni savez (DFB) sve otvorenije udaljava od Infantina. Nakon afere oko poništene suspenzije Baloguna, predsjednik DFB-a Bernd Neuendorf odlučio je zauzeti jasan stav. Kako piše Bild, tijekom Svjetskog prvenstva direktor FIFA-e za Europu Elkhan Mammadov obilazio je svih 16 europskih reprezentacija koje su sudjelovale na turniru. Cilj mu je bio prikupiti potpise na unaprijed pripremljenom pismu potpore Infantinovoj kandidaturi za novi predsjednički mandat na Kongresu FIFA-e, koji će se 18. ožujka 2027. održati u Rabatu.

Neuendorf je odbio potpisati dokument, za razliku od većine drugih europskih saveza. Prema istom izvoru, dio njih danas žali zbog takve odluke nakon kontroverze vezane uz Balogunov slučaj. Nijemci pak ističu da, unatoč tome, gotovo da nema dvojbi kako će Infantino osvojiti novi mandat jer već uživa potporu kontinentalnih konfederacija iz Afrike, Azije i Južne Amerike.