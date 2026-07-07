Ima li kraja cirkusu? Pogledajte kako je Infantino paradirao i pozirao s egipatskom zastavom

Aktualni svjetski prvaci, nogometaši Argentine, ostvarili su plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva poslije dramatične pobjede protiv Egipta u Atlanti od 3-2 (0-1).

Do 79. minute Egipat je vodio 2-0 i imao je otvoreni put prema velikom iznenađenju i prema četvrtfinalu. No, Argentinci su kreirali nevjerojatni preokret u završnici te su po prvi puta u povijesti na svjetskim prvenstvima pobijedili nakon što su gubili na poluvremenu.

Egipćani su bili bijesni po završetku utakmice, a redom su u izjavama tvrdili kako je sve namješteno i čestitali Argentini na obrani naslova prvaka.

Foto: ALEX GRIMM/Getty images/Profimedia

Predsjednik FIFA-e, Gianni Infantino, pak živi u svom balonu. Čelni čovjek krovne svjetske nogometne organizacije doveo je do izjava s raznih strana svijeta kako im je 'ogadio nogomet', a sada je i nakon spomenute utakmice napravio show.

Pojavio se na tribinama u Vancouveru gdje je paradirao i pozirao s egipatskom zastavom. Nije jasno što je točno htio poručiti, ali je sasvim sigurno bacio novo 'gorivo' na užarene egipatske navijače i igrače.

Foto: ALEX GRIMM/Getty images/Profimedia

Infantino je nakon silnih kritika koje je dobio na suđenje, pogotovo nakon utakmice Hrvatske protiv Portugala, izveo čitavi cirkus s crvenim kartonom igrača SAD-a pa hladno izjavio kako je ovo Svjetsko prvenstvo već sada napravilo nevjerojatni uspjeh.

📸 FIFA President Gianni Infantino raises the Egypt flag during Colombia vs Switzerland game:



He feels guilty and thinks that will make up for the robbery we all just witnessed… NO! ❌ pic.twitter.com/T6mObCX5sS — Salah Updates #WorldCup (@SalahUpdates) July 7, 2026