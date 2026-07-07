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Nesuđeni egipatski junak nije se mogao suzdržati: 'Ova utakmica je bila namještena, taj sudac...'

Nesuđeni egipatski junak nije se mogao suzdržati: 'Ova utakmica je bila namještena, taj sudac...'
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Foto: Buda Mendes/Getty images/Profimedia

Do 79. minute Egipat je vodio 2-0 i imao je otvoreni put prema velikom iznenađenju

7.7.2026.
21:45
HinaSportski.net
Buda Mendes/Getty images/Profimedia
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Aktualni svjetski prvaci, nogometaši Argentine, ostvarili su plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva poslije dramatične pobjede protiv Egipta u Atlanti od 3-2

Do 79. minute Egipat je vodio 2-0 i imao je otvoreni put prema velikom iznenađenju i prema četvrtfinalu. No, Argentinci su kreirali nevjerojatni preokret u završnici te su po prvi puta u povijesti na svjetskim prvenstvima pobijedili nakon što su gubili na poluvremenu.

Mostafa Ziko u 67. minuti zabio je pogodak za 0-2 i činilo se da Egipat juri prema četvrtfinalu. Ziku je nekoliko minuta ranije poništen pogodak zbog prekršaja u začetku te akcije, a prije pogotka Fernandeza za 3-2, Egipćani su tražili jedanaesterac. Ziko se nije mogao suzdržati nakon utakmice u mix-zoni.

"Sudac nije bio dobar, bio je nepravedan. Njegova nepravda bila je očita. Progonio nas je od početka utakmice. Ne želi da pobijedimo. Bila je to namještena utakmica. Nije bila naša krivnja. Taj sudac... čini se kao da je ova utakmica bila namještena. Vodili smo 2-0, a on nas je sustizao. Čestitam Argentini na još jednom Svjetskom prvenstvu", rekao je ljutiti Zico. 

Svjetsko Prvenstvo 2026.Argentinska Nogometna ReprezentacijaEgipatska Nogometna Reprezentacija
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