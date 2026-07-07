Dalić po prvi put otvoreno nakon Mundijala: 'Sutra ću razgovarati s Kustićem'

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić gostovao je u večerašnjem izdanju HRT-ove emisije Americana, gdje je prvi put nakon završetka Svjetskog prvenstva govorio o aktualnim temama.

Dalić je Vatrene na posljednjem Mundijalu odveo do nokaut-faze, no Hrvatska je natjecanje završila porazom od Portugala u šesnaestini finala. Nakon završetka turnira istekao mu je ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom, a njegova budućnost na klupi reprezentacije još nije poznata.

"Moj ugovor je završio. Devet godina na mjestu izbornika... Taj posao je zahtjevan stresan odgovoran. To nas prati. Moj dogovor je s predsjednikom da se nađemo sutra i vidimo što i kako dalje. Ja sam svjestan iščekivanja, netko želi da odem, netko ne. Moj posao je nešto najljepše što mogu raditi. Moj motiv je uvijek bio prisutan", rekao je pa nastavio:

"Nije da ne želim, ali neke stvari želim sam sa sobom riješiti. Tek sada vidim koliku podršku imam. Za neke sam neznalica i srećković. Imam vrijednosti uz koje živim, ali poštujem i sve drugo", objasnio je.