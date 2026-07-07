Marin Klišmanić podijelio prve službene fotografije s vjenčanja, prizori su kao iz filma

Mladi i uspješni glumac Marin Klišmanić, zvijezda popularne RTL-ove serije "Divlje pčele" i član ansambla Drame HNK u Zagrebu, obradovao je svoje pratitelje na Instagramu objavom niza fotografija s jednog od najvažnijih dana u svom životu. Glumac je podijelio "prvi krug fotografija" sa svog vjenčanja, pruživši intiman uvid u slavlje ljubavi sa svojom odabranicom, vizažisticom Katarinom Baković.

Dalmatinska bajka uz more

Iako je sudbonosno "da" izrekao još u svibnju ove godine, Klišmanić je tek sada s javnošću podijelio prve profesionalne fotografije koje odišu mediteranskim šarmom i romantikom. Serija crno-bijelih i kolor fotografija, koje potpisuje fotograf Luka Dubroja, prikazuje najljepše trenutke ceremonije i proslave. Par je ovjekovječen u crkvi pred oltarom, tijekom vožnje tradicionalnom drvenom brodicom po moru te okružen nasmijanim uzvanicima u slikovitom dalmatinskom ambijentu.

Scene s vjenčanja potvrđuju glumčevu povezanost s rodnim krajem, Kaštel Štafilićem. Na jednoj od fotografija mladenci poziraju držeći zastave, a među njima se ističe i hrvatska trobojnica koju je ponosno vijorio jedan od gostiju. Kratka, ali emotivna objava "Prvi krug fotografija. Hvala ti @luka_dubroja. @catarina_1237", upućena fotografu i supruzi, izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima izrazili oduševljenje i uputili iskrene čestitke, a jedna je pratiteljica s ponosom istaknula: "Čestitam iskreno od srca, neka je sretno uvijek i zauvijek, drago meni da ste iz mojih Kaštela".

Uspješna godina na svim poljima

Za talentiranog Splićanina ovo je zaista godina za pamćenje. Osim što je uplovio u bračnu luku, niže i poslovne uspjehe. Početkom godine preuzeo je ulogu Marka Vukasa u gledanoj seriji "Divlje pčele", a u ožujku je postao stalni član dramskog ansambla zagrebačkog HNK. Njegov rad prepoznat je i od strane struke, što potvrđuje i nagrada "Mila Dimitrijević" za najbolju glumačku izvedbu, koja mu je uručena 2024. godine.

Marin i Katarina, koje je upoznala zajednička prijateljica, glumica Tena Nemet Brankov, svoju ljubavnu priču okrunili su brakom okruženi najbližima. Prema nedavnim izjavama, glumac neizmjerno uživa u bračnom životu. S obzirom na to da je najavio kako je ovo tek "prvi krug" fotografija, obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju nove romantične kadrove koji će otkriti još detalja s ovog nezaboravnog dalmatinskog vjenčanja.