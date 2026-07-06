Čavka, jesi to ti? Pogledajte kako je Davor Pavić jednim potezom potpuno promijenio izgled
Dok će jedni reći da su mu zaštitni znak upravo brkovi, drugi smatraju da mu obrijano lice daje mlađi i svježiji izgled. Jedno je sigurno – promjena nije prošla nezapaženo
Glumac Davor Pavić, zvijezda RTL-ove serije 'Divlje pčele' odlučio je osvježiti svoj izgled baš uoči ljeta. Glumac, kojeg gledatelji prate u ulozi Milana Čavke, na društvenim je mrežama pokazao veliku transformaciju i usporedio svoje izdanje "prije" i "poslije", a promjena nije prošla nezapaženo.
Na fotografiji koju je objavio Davor je najprije pokazao svoj dosadašnji izgled s prepoznatljivim brkovima i kratkom bradom, po kojima su ga mnogi povezivali i s njegovim likom iz serije. Na drugoj fotografiji uslijedilo je potpuno drugačije izdanje – lice je u potpunosti obrijao, a novi, svježiji izgled upotpunio bijelom majicom, šiltericom okrenutom naopako i sunčanim naočalama.
Velika ljetna promjena
Bez velikih objašnjenja, glumac je jednostavnom usporedbom "before" i "after" dao do znanja da je odlučio napraviti malu ljetnu transformaciju. Razlika je odmah upala u oči njegovim pratiteljima, koji su brzo počeli komentirati novo izdanje.
Dok će jedni reći da su mu zaštitni znak upravo brkovi, drugi smatraju da mu obrijano lice daje mlađi i svježiji izgled. Jedno je sigurno – promjena nije prošla nezapaženo.
Pauza od snimanja, ali ne zadugo
Davor trenutačno uživa u ljetnom predahu nakon završetka snimanja, no pauza neće dugo trajati. Glumačka ekipa uskoro se vraća na set RTL-ove serije Divlje pčele, gdje ih na jesen čekaju nova snimanja druge sezone.
Gledatelji će tako ponovno imati priliku pratiti Davora Pavića u ulozi Milana Čavke, jednog od likova koji je obilježio seriju, dok će nova sezona donijeti nastavak napetih odnosa, neočekivane zaplete i nova iznenađenja.
Do tada, glumac s pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog života, a ovoga je puta pokazao kako je za potpuno drukčiji dojam ponekad dovoljan samo jedan odlazak brijaču.