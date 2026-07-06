Čavka, jesi to ti? Pogledajte kako je Davor Pavić jednim potezom potpuno promijenio izgled

Glumac Davor Pavić, zvijezda RTL-ove serije 'Divlje pčele' odlučio je osvježiti svoj izgled baš uoči ljeta. Glumac, kojeg gledatelji prate u ulozi Milana Čavke, na društvenim je mrežama pokazao veliku transformaciju i usporedio svoje izdanje "prije" i "poslije", a promjena nije prošla nezapaženo.

Foto: Instagram/Screenshot

Na fotografiji koju je objavio Davor je najprije pokazao svoj dosadašnji izgled s prepoznatljivim brkovima i kratkom bradom, po kojima su ga mnogi povezivali i s njegovim likom iz serije. Na drugoj fotografiji uslijedilo je potpuno drugačije izdanje – lice je u potpunosti obrijao, a novi, svježiji izgled upotpunio bijelom majicom, šiltericom okrenutom naopako i sunčanim naočalama.

Velika ljetna promjena

Bez velikih objašnjenja, glumac je jednostavnom usporedbom "before" i "after" dao do znanja da je odlučio napraviti malu ljetnu transformaciju. Razlika je odmah upala u oči njegovim pratiteljima, koji su brzo počeli komentirati novo izdanje.

Foto: Instagram/SAcreenshot

Dok će jedni reći da su mu zaštitni znak upravo brkovi, drugi smatraju da mu obrijano lice daje mlađi i svježiji izgled. Jedno je sigurno – promjena nije prošla nezapaženo.

Foto: Instagram/SAcreenshot

Pauza od snimanja, ali ne zadugo

Davor trenutačno uživa u ljetnom predahu nakon završetka snimanja, no pauza neće dugo trajati. Glumačka ekipa uskoro se vraća na set RTL-ove serije Divlje pčele, gdje ih na jesen čekaju nova snimanja druge sezone.

Gledatelji će tako ponovno imati priliku pratiti Davora Pavića u ulozi Milana Čavke, jednog od likova koji je obilježio seriju, dok će nova sezona donijeti nastavak napetih odnosa, neočekivane zaplete i nova iznenađenja.

Do tada, glumac s pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog života, a ovoga je puta pokazao kako je za potpuno drukčiji dojam ponekad dovoljan samo jedan odlazak brijaču.