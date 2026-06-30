Davor Pavić pokazao predmet koji bi mogao promijeniti sudbinu Čavke: 'Ne smijem puno otkrivati'

Nakon što je prva sezona popularne RTL-ove serije "Divlje pčele" nedavno završila, ostavivši gledatelje u napetom iščekivanju, video koji je objavio glumac Davor Pavić koji igra ulogu Čavke odlučio je dodatno zaintrigirati svoju vjernu publiku.

Pavić, koji je jednim zagonetnim detaljem pokrenuo lavinu nagađanja o sudbini njegova lika.

Sat koji simbolizira veliku promjenu

U kratkom videu, snimljenom na setu koji vjerno dočarava atmosferu malog mjesta iz pedesetih godina prošlog stoljeća, Davor Pavić na pitanje da otkrije "neki sočni detalj iz nove sezone" odgovara tajanstveno.

"Ne smijem puno otkrivati", kaže glumac, a zatim fokus prebacuje na zlatni ručni sat na svojoj ruci.

"To je ovaj sat. Nešto simbolizira, neku veliku promjenu za Milana Čavku", dodaje, ostavljajući gledateljima da sami pokušaju odgonetnuti značenje.

Zagonetka je tim veća jer je Čavka u prvoj sezoni prikazan kao lik opsesivno odan svom šefu Anti Vukasu, za kojeg obavlja razne ilegalne poslove.

"Velika promjena" za takav lik može značiti gotovo sve - od iskupljenja do još dubljeg pada.

Obožavatelji već imaju svoje teorije

Kao što se i očekivalo, misterij sata odmah je potaknuo raspravu u komentarima ispod objave. Gledatelji su se brzo uključili u rješavanje zagonetke, a jedna je obožavateljica iznijela posebno zanimljivu teoriju: "Možda je taj sat od oca Milana Čavke koji će se pojaviti u 2. sezoni (inače njegov otac je silovatelj Rajke)".

Drugi komentari, poput "Jedva čekamo što će se u jesen događati", potvrđuju da je nestrpljenje na vrhuncu. Već je najavljeno da će se glavna tema nove sezone vrtjeti oko kazne i iskupljenja, a snimanje se odvija u studijima Jadran filma u Zagrebu te na drugim lokacijama.

Glumačkoj postavi pridružit će se i neka nova lica, uključujući Slavka Sobina, što jamči nove zaplete i dodatnu napetost.