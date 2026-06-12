Pere Eranović sve nasmijao nastavkom priče iz 'Divljih pčela': Ni nakon Vicine smrti mira nema

Splitski glumac Pere Eranović, samo tjedan dana nakon što je njegov lik Vice Radonić dramatično skončao u popularnoj RTL-ovoj seriji "Divlje pčele", nasmijao je svoje pratitelje na Instagramu objavom koja sugerira da za njega nema mira - čak ni na kazališnim daskama. Duhoviti video prikazuje glumca kako traži predah poslije predstave, no ubrzo shvaća da ga ni tamo ne puštaju na miru.

Sukob se nastavlja iza kulisa

U kratkom, komičnom skeču snimljenom iza pozornice splitskog HNK, Eranović se snima nakon, kako kaže, "vrhunski odigrane predstave" operete "Spli'ski akvarel". Taman kad izgovori da sada želi samo "malo mira", kamera se prebacuje na njegovog kolegu koji se zlokobno pojavljuje na stepenicama. Time počinje napeta, ali humoristična potjera hodnicima kazališta, montirana uz dramatičnu glazbu, koja završava Eranovićevim zabrinutim izrazom lica.

Šala je postala hit među obožavateljima jer je Eranovićev "progonitelj" u videu Davor Pavić, glumac koji u seriji "Divlje pčele" tumači njegovog glavnog suparnika, Milana Čavku. S obzirom na to da je Eranovićev lik, spletkaroš Vice, ubijen u finalu sezone koje je šokiralo gledatelje objava je savršeno iskoristila trenutak. Glumci su tako popularno televizijsko rivalstvo na duhovit način prenijeli i u stvarni život, na oduševljenje publike koja je pratila njihove sukobe na malim ekranima.

Obožavatelji oduševljeni nastavkom priče

Reakcije pratitelja u komentarima pokazuju da su odmah shvatili internu šalu.

"A Milan Čavka mislio da se riješio Vice, kad ono sretne Vicu van ekrana u kazalištu. Čuvajte se Milana Čavke i van serije", napisala je jedna pratiteljica. Drugi su se nadovezali u sličnom tonu: "Vice htio počivati u miru, ali mu Čavka poremetio planove" i "Milaneee otira te Vice u mornare". Mnogi su pohvalili glumački dvojac i njihovu kemiju, sugerirajući da bi trebali pokrenuti zajednički profil na društvenim mrežama.

Ova objava nije prvi put da Eranović na društvenim mrežama objavljuje urnebesne skečeve s kolegom Davorom Pavićem, često se referirajući na odnos njihovih likova iz serije. Video je snimljen nakon izvedbe poznate operete "Spli'ski akvarel", u kojoj obojica glume, a pokazuje opuštenu i zaigranu atmosferu koja vlada među članovima ansambla splitskog kazališta i nakon napornih izvedbi.