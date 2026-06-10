'Mirjana Vukas' opet glavna tema: Vejnović objavila fotografiju sa seta i izazvala pozitivni kaos

Hrvatska glumica Sanja Vejnović, poznata po svojoj ulozi stroge i proračunate Mirjane Vukas u RTL-ovoj hit seriji "Divlje pčele", ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. U pauzi između snimanja, glumica je podijelila zabavnu fotografiju sa seta i pozvala obožavatelje da na jedan dan postanu scenaristi i osmisle dijalog za njezin lik.

Reakcije su pokazale koliko je publika dobro upoznala omraženi lik u seriji.

Na fotografiji se Vejnović vidi kako leži na krevetu u pozadini, dok su ispred nje njezini mlađi kolege koji tumače likove Cvite i Nikole. Vejnović je u opisu postavila scenu: Cvita i njezin sin Nikola mole je da izađe iz sobe i ostavi ih nasamo. "Cvita: Mirjana, ne možete ulazit tako, bez kucanja! Nikola: Majko, molin te iziđi i ostavi nas nasamo! Mirjana__________ Budite scenaristi i napišite što bi Mirjana odgovorila?", napisala je glumica i pokrenula lavinu kreativnih odgovora.

Odgovori su urnebesni

Obožavatelji su se odmah uživjeli u ulogu i ponudili odgovore koji savršeno odgovaraju Mirjaninom britkom i dominantnom karakteru.

"U SVOJOJ KUĆI ULAZIM TAMO GDJE HOĆU! AKO VAM SE NE SVIĐA, ZNATE GDJE SU VRATA!", bio je jedan od najpopularnijih prijedloga.

Drugi su bili još oštriji: "Cvita Dušo. Ovo je moja Kuća. I mogu kako ja hoću. A ti si ovdje dotepenac. Kojeg ja neću nikad Prihvatiti. I živjet ćeš pod mojim pravilima. Ili pokupi svoje stvari. I mrš mi iz kuće...".

Jedan od duhovitijih komentara glasio je: "'Cvita zlato ti zaboravljaš da je ovo kuća Vukas a ne Runje i ja nemam zašto kucati na vrata gdje sam ja gazdarica a ti sine da si prije devet mjeseci pokucao na vrata kuće Runje možda ne bi danas u sobi bio ovaj krevetić'".

Ova simpatična interakcija s publikom dolazi u savršenom trenutku. Prije dva dana je završeno emitiranje prve sezone serije "Divlje pčele", koja je sa 150 epizoda osvojila gledatelje diljem Hrvatske.

Serija, koja je smještena je u pedesete godine prošlog stoljeća u selo Vrilo u Dalmatinskoj zagori prati sukob dviju obitelji, Vukas i Runje. Sanja Vejnović maestralno tumači glavu obitelji Vukas, a njezina je uloga negativke postala jedna od najupečatljivijih na domaćoj televizijskoj sceni.