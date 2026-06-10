'Badurina' i 'Sikirica' o komentarima gledatelja i novoj sezoni: 'Strašno dramatično, bit će svega'

Preksinoć je emitirana posljednja epizoda prve sezone RTL-ove serije 'Divlje pčele', čime je nakon čak 150 epizoda zaključeno jedno od najuzbudljivijih televizijskih poglavlja posljednjih mjeseci.

Tijekom prve sezone gledatelji su iz dana u dan pratili obiteljske sukobe, velike tajne, ljubavne zaplete i niz neočekivanih obrata koji su obilježili živote stanovnika Vrila, malog mjesta u Dalmatinskoj zagori. Upravo zbog toga finale nije prošlo nezapaženo, a među publikom se još uvijek prepričavaju događaji iz posljednje epizode.

Foto: RTL

Ipak, razloga za tugu nema. Priča nije završena, već tek ulazi u novu fazu. Druga sezona već se snima, a sudeći prema onome što je publika vidjela u finalu te traileru koji je prikazan odmah nakon završetka posljednje epizode prve sezone, u Vrilu više ništa neće biti isto.

Foto: RTL

'Joj, sad je kraj, što ćemo sad'

Dok gledatelji nestrpljivo odbrojavaju dane do novih epizoda, glumačka ekipa nema vremena za odmor. Alena Šalinovića, kojeg publika obožava kao inspektora Sikiricu, uhvatili smo tijekom pauze od snimanja.

"I dalje mi radimo, snimamo po cijele dane epizode za drugu sezonu, bit će uzbudljivo", kazao nam je glumac.

Foto: RTL

A kakve su reakcije publike nakon završetka prve sezone?

"Svi su komentari pozitivni. Govore: 'Ajme, sutra nema' ili 'Joj, sad je kraj, što ćemo sad'", istaknuo je Šalinović koji ne skriva zadovoljstvo uspjehom projekta.

Posebno ga zabavljaju reakcije gledatelja kada ga sretnu na ulici.

"Zovu me Sikirica i pitaju me hoću li ikad išta riješit bez pomoći majke. Neki mi samo doviknu: 'Ništa nećeš riješit bez matere'", kroz smijeh nam je u žurbi rekao glumac. Vremena ima malo, jer snimanje nove scene čeka.

Čekanje će se itekako isplatiti

Slične dojmove dijeli i njegov kolega Vladimir Posavec Tušek, kojeg gledatelji prate u ulozi generala Ranka Badurine.

Foto: RTL

"Jedva čekaju drugu sezonu i svi o tome pričaju. Uglavnom su mi ljudi komentirali: 'Uf, što je dobra najava druge sezone'. Kao, tko će sada čekati dva mjeseca. Svi je zaista s nestrpljenjem očekuju", rekao je glumac.

A ako je suditi po traileru koji je već uzburkao maštu obožavatelja, čekanje će se itekako isplatiti.

"Bit će dramatično, strašno dramatično, bit će svega baš", tajanstveno je poručio Posavec Tušek.

Jedno je sigurno – finale prve sezone možda je emitirano, ali 'Divlje pčele' još uvijek su glavna tema među gledateljima. A dok se u Vrilu već snimaju nove intrige, tajne i obračuni, publika može samo nagađati što ih čeka na jesen. Ako je vjerovati glumcima i prvim kadrovima iz najave, stanovnike Vrila očekuje pravi kaos, a gledatelje sezona o kojoj će se ponovno pričati iz epizode u epizodu.