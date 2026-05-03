VLADIMIR POSAVEC TUŠEK /

Svi vole generala iz 'Divljih pčela': Otkrio je li privatno romantičan poput svog lika

Svi vole generala iz 'Divljih pčela': Otkrio je li privatno romantičan poput svog lika
Foto: RTL

Na pitanje je li privatno romantičan poput svog lika, kroz smijeh je priznao da između njih ipak postoje određene sličnosti, iako nisu isti

3.5.2026.
21:28
Glumac Vladimir Posavec Tušek, kojeg gledatelji trenutačno prate u RTL-ovoj seriji Divlje pčele, u razgovoru za RTL.hr progovorio je o svom liku Ranka Badurine, atmosferi na setu te projektima kojima se bavi izvan televizijskih kamera.

Govoreći o Ranku, istaknuo je kako mu je najzanimljivije bilo pronaći slabosti lika koji na prvi pogled djeluje kao klasični “pozitivac”. Kako kaže, takvi likovi znaju biti nezahvalni za glumu, pa mu je cilj bio pokazati Rankovu ljudsku stranu, njegove mane i unutarnje dvojbe. Prema intervjuu za RTL.hr, smatra da Rankov moral ponekad djeluje gotovo dječački, što ga čini drugačijim od većine današnjih likova.

Jedna od emotivnijih priča u seriji je odnos Ranka i Rajke, a glumac vjeruje da je publika prepoznala njihovu povezanost jer se temelji na čistim osjećajima i iskrenosti. Suradnju s Jelenom Perčin opisao je vrlo jednostavnom i prirodnom, budući da se poznaju još od ranijih zajedničkih projekata.

Na pitanje je li privatno romantičan poput svog lika, kroz smijeh je priznao da između njih ipak postoje određene sličnosti, iako nisu isti.

Posavec Tušek već više od desetljeća živi u Zagrebu, a kaže da se s gradom odavno naviknuo na zajednički ritam života. Kada je riječ o poslu, i dalje ga najviše veseli osjećaj nakon dobro snimljene scene. Posebno je pohvalio ekipu sa seta te poručio da “idem na snimanje s osmijehom”, piše RTL.hr.

Dotaknuo se i napetog odnosa Badurine i Domazeta, koji u seriji donosi mnogo sukoba i nepovjerenja. Suradnju s Amarom Bukvićem opisao je odličnom jer se dugo poznaju i privatno i poslovno, što dodatno pomaže u gradnji kompleksnih scena.

Osim televizije, glumac je aktivan i u kazalištu. Trenutačno igra predstavu Ljubav iza kulisa, kabaretski komad koji je nastao u suradnji s Minom Lazarević. Predstava prati dvoje glumaca srednjih godina koji se zaljubljuju i zajedno rade, a kroz humor i glazbu propituje imaju li ljudi pravo na novu ljubav kasnije u životu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kako navodi RTL.hr predstava se već izvodi godinu i pol te gostuje diljem regije, a na jesen su planirani novi nastupi i u Hrvatskoj.

 

