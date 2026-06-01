Član uprave NK Dugo Selo priznao da je nudio mito sucu: Nije znao da je on - policajac

Stadione i igrališta zamijenio je maricom. Lazar Darojković, član Izvršnog odbora Nogometnog kluba Dugo Selo, poduzetnik iz Brckovljana, a od danas i USKOK-ov osumnjičenik zbog pokušaja podmićivanja suca - koji je policajac pa je sve snimio i prijavio.

"Mogu vam reći da ga se tereti za kazneno djelo davanja mita, činjenično opisano da je nogometnom sucu nudio nagradu, a da ovaj obavi ovlasti izvan svoje ovlasti", rekao je njegov odvjetnik, Tihomir Mišić.

Na ispitivanju je iznio obranu. Podmićivanjem suca na utakmici između Dugog Sela i Lučkog pokušao je klubu osigurati opstanak u Drugoj nogometnoj ligi, prijetilo im je ispadanje.

"Prije svega građani Dugog Sela iz svog proračuna dodjeljuju sredstva zajednici sportskih udruga, u koji je uključen i NK Dugo Selo. Udruga sama bira svoje predsjednike, skupština bira svoje članove i jedan je od njih je napravio to što je napravio, i ako je to tako izuzetno sam tužan", komentirao je gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian.

Sudac se povukao iz suđenja utakmice

Riječ o trećem rangu hrvatskog nogometa. Sudac kojeg je Darojković pokušao podmititi povukao se iz suđenja te utakmice.

"Naravno da super ozbiljno i čekamo više službenih informacija u narednim danima prema kojima možemo donositi daljnje odluke, ostajemo pratiti razvoj događaja i sukladno konkretnim informacijama ćemo postupati. U startu osuđujemo takve radnje", rekao je glasnogovornik HNS-a, Tomislav Pacak.

50-godišnjak je od nogometnog suca zatražio da pojedini igrači njegova kluba na toj utakmici ne budu sankcionirani kako bi mogli nastupiti na završnoj utakmici prvenstva. Zauzvrat mu je osumnjičenik ponudio neutvrđeni iznos.

"Ovo je neka vrsta ogledala društva. Imamo nižu ligu, treći rang nogometa, potpuno nevažno, ali imamo jednog gospodarstvenika, koji je po tom poznat široj javnosti. Znači, imamo jedan modus operandi ajmo mi to kraćim putem, bojim se koliko god to nije važno za sport, ali je zabrinjavajuće jer je pokazatelj stanja u društvu i kako izgledaju ostala natjecanja u sportu", kaže Marin Galić, stručnjak za nogomet i docent na Sveučilištu Sjever.

Pobijedili i bez pomoći suca

Lazar Darojković je u Upravi kluba, a predsjednik kluba je njegov brat Lovro Darojković.

On nam u telefonskom razgovoru kaže kako je na službenom putu i da je za uhićenje brata doznao jutros od šogorice i iz medija. Smatra kako je sve izmišljeno i namješteno.

Lazar Darojković je poznat u dugoselskom kraju, bavi se građevinom i autoprijevozničkim uslugama.

"Poznajem predsjednika Lovru Darojkovića, ali gospodina Lazara zaista ne poznajem, mi nemamo ni predstavnika u udruzi, ne miješamo se u njihov rad, želim da posluju dobro i pravilno", rekao je Panian.

Inače, Dugo Selo je pobijedilo u toj utakmici i bez pomoći suca, a pravosudna utakmica tek čeka Lazara Darojkovića, koji je, kako doznajemo sve priznao.