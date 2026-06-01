'Vječni' župan proglašen krivim: 'Prodao je ugled za nešto hrane i butelje vina'

Dugogodišnji župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić nepravomoćno je u ponedjeljak na Županijskom sudu u Zagrebu, zbog plaćanja privatnog ručka županijskim novcem, osuđen na 11 mjeseci zatvora, uvjetno s rokom provjeravanja od tri godine. Uz to, Kožić mora platiti troškove sudskog postupka u iznosu od 5000 eura.

Prilikom izricanja nepravomoćne presude, sudsko vijeće je poručilo Kožiću kako je okaljao svoj ugled zbog iznosa od 696 eura.

''Neshvatljivo je da netko s tolikim političkim i životnim iskustvom proda svoj ugled za dvadesetak porcija hrane i nekoliko butelja vina. Nije profesionalno niti ljudski svaliti krivnju za svoja djela na dugogodišnju podređenu suradnicu, pročelnicu, s kojom, kako sam kaže, je radio 20 godina. Zabrinjavajuće je da je osuđeni Stjepan Kožić na tako moralnoj i važnoj funkciji pokleknuo za jedan ovako minoran iznos'', rekao je sudac u presudi.

Pokušao svaliti krivnju na pročelnicu

Kožiću su pri odmjeravanju kazne kao olakotne okolnosti uzete u obzir njegovo zdravstveno stanje, dob, protok vremena od počinjenja kaznenog djela i činjenica da je već ranije podmirio štetu. Kao otegotna okolnost, Kožiću je cijenjen njegov potpuno nekritički stav prema počinjenom nedjelu.

Župan je prošlog tjedna, prilikom iznošenja svoje obrane, istaknuo da je u šoku što se uopće nalazi u sudnici.

Budući da već neko vrijeme ima zdravstvenih problema, Kožić se nije mogao sjetiti svih detalja događaja, ali iz onog što je rekao pred sudskim vijećem proizlazi kako smatra da je za situaciju u kojoj se našao odgovorna njegova nekadašnja pročelnica Mirjana Oštrec Bosak.

"Zvao sam pročelnicu Mirjanu Oštrec Bosak. Rekao sam da za taj trošak terete mene, a ne da se plati iz proračuna. Tražio sam pročelnicu da mi javi da to na vrijeme platim", rekao je Kožić, dodajući kako račun nije stigao na vrijeme pa ga je, kako tvrdi, platio naknadno.

Postupak protiv pročelnice razdvojen zbog bolesti

Nekadašnja Kožićeva pročelnica je teško bolesna pa je postupak protiv nje ranije razdvojen jer nije raspravno sposobna.

USKOK u optužnici, podignutoj sredinom siječnja 2023. tvrdi da je Kožić županijskim novcem platio privatni ručak osoblju zagrebačke bolnice Merkur gdje se liječio u siječnju 2020. godine.

Prema USKOK, Kožić je koristeći autoritet župana, zatražio od pročelnice Ureda župana Mirjane Oštrec Bosak da na račun reprezentacije organizira i plati dostavu hrane i pića u KB Merkur kako bi počastio medicinsko osoblje povodom njegovog izlaska iz te bolnice.

Pročelnica je, ističe USKOK, slijedom toga potpisala narudžbenicu jednoj tvrtki kojom je naručila pića u iznosu od 5250 kuna. Nakon isporučene usluge i zaprimljenog računa, pročelnica je također potpisala naredbu računovodstvu da se navedeni iznos isplati tvrtki.

Pritom je pročelnica, stoji u optužnici, napisala na poleđini računa da se račun odnosi na događaj za koji je znala da se nije dogodio te da navedeni trošak nije napravljen u službene svrhe.

Naručio 13 butelja vina

UKOK Kožića tereti i da je radi prikrivanja neosnovanog raspolaganja novcem potpisao i službenim pečatom ovjerio podnesak županije u kojem je navedeno da se trošak odnosi na ručak organiziran u sklopu priprema jednog projekta te ga je dostavio USKOK-u iako je znao da navedeno ne odgovara istini.

Prema pisanju medija, hrana, 13 butelja vina te 18 litara bezalkoholnog pića naručeni su u zaprešićkom restoranu Trajbar dok su Kožić i njegova pročelnica na lažnom računu napisali da se radilo o ručku s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja.