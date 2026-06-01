Jubilarna 30. Terezijana spektakularno predstavljena u Zagrebu

Program predstavljanja vodila je poznata televizijska voditeljica Ida Prester, a okupljenima su se obratili zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara Igor Brajdić i direktorica Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar Ana Kelek, koji su predstavili najvažnije novitete i programske sadržaje ovogodišnjeg izdanja manifestacije.

Posebnu pažnju privuklo je predstavljanje bogatog glazbenog programa koji će tijekom 12 festivalskih dana u Bjelovar dovesti neka od najvećih imena domaće i regionalne glazbene scene. Među izvođačima koji će nastupiti na ovogodišnjoj Terezijani nalaze se Toni Cetinski, Alen Islamović i Bijelo dugme, Severina, Plavi orkestar, Baby Lasagna, Käärijä, Zaprešić Boys i brojni drugi.

Iako nisu sudjelovali u razgovornom dijelu konferencije, predstavljeni su i izvođači te sudionici svečanog otvorenja „Broadway u Bjelovaru“ – Marko Kutlić, Renata Sabljak, Dora Trogrlić, Stela Rade, Ozren Bilušić i drugi izvođači koji će zajedno s Big Bandom Bjelovar sudjelovati u jednom od najambicioznijih projekata u povijesti Terezijane.

Uz glazbeni program predstavljeni su i brojni kulturni, gastro, zabavni i obiteljski sadržaji koji će tijekom manifestacije pretvoriti cijeli grad u veliku festivalsku pozornicu. Posjetitelje očekuju Carska povorka, Carski bal, svjetlosne instalacije i performansi, Burger Festival, Pizza Festival, Food Truck Festival, Bjelowine, East Fest, Palačinka Fest, CUKeraj, Gaming park, dječji programi te brojni drugi sadržaji.

Na konferenciji su sudjelovali i brojni partneri i suradnici manifestacije među kojima su bili Branko Ognjenović, Mate Janković, Tom Gretić, Tibor Valinčić, Dubravka Vrgoč, Nina Kleflin, Igor Pečenjev, Matija Kačan, Lana Ujević, Vedran Mlikota, Matija Prskalo, Mario Petreković, Vlatko Štampar, Nik Titanik, Ivana Đula te brojni drugi sudionici ovogodišnjeg programa.

Dodatnu vrijednost konferenciji dali su i glazbeni gosti koji će nastupiti na ovogodišnjoj Terezijani, među kojima su bili Toni Cetinski, Alen Islamović, Zaprešić Boys te Bruno Bišćan, autor i glazbeni producent svečanog otvorenja „Broadway u Bjelovaru“.

Jubilarna 30. Terezijana donosi više od 100 programa tijekom 12 festivalskih dana te još jednom potvrđuje status jedne od najznačajnijih turističko-kulturnih manifestacija u Hrvatskoj. Bjelovar će od 17. do 28. lipnja ponovno postati grad glazbe, umjetnosti, gastronomije, povijesti, svjetla i vrhunske zabave, a organizatori najavljuju najveće izdanje Terezijane dosad.