Na ruci joj pronašli tri ugriza: Sumnja se da su majmuni krivi za smrt glumice Ece Irtem

Iznenadna smrt turske glumice Ece İrtem i dalje izaziva brojna pitanja, a kako istraga napreduje, u javnost izlaze novi detalji o njezinim posljednjim danima.

Glumica, koju su gledatelji upoznali kroz popularne televizijske projekte, među kojima je i serija 'Mostovi života' preminula je prije osam dana u 35. godini života nedugo nakon povratka s putovanja na Tajland. Njezina neočekivana smrt šokirala je obožavatelje, kolege i cijelu tursku javnost.

Dok se još uvijek čekaju konačni rezultati obdukcije, pojavila se nova teorija koja je sada postala dio službene istrage.

Moguća povezanost ugriza majmuna sa smrću

Prema pisanju turskih medija, odvjetnik glumice službeno je zatražio od tužiteljstva da ispita je li ugriz majmuna, koji je navodno zadobila tijekom boravka na Tajlandu, mogao imati veze s njezinom smrću.

Ta je informacija u istragu uključena nakon iskaza članova njezine obitelji.

Prema navodima koje prenose turski mediji, glumičina majka ispričala je da je njezina kći još tijekom boravka na Tajlandu počela osjećati ozbiljne želučane tegobe, a zdravstveni problemi nastavili su se i nakon povratka u Tursku.

Nije se osjećala dobro ni na proslavi rođendana

Majka je otkrila i detalje posljednje rođendanske proslave kojoj je Ece prisustvovala.

Prema njezinim riječima, glumica u početku nije željela doći na okupljanje jer se nije osjećala dobro. Ipak, nakon nagovaranja prijatelja odlučila je pridružiti se proslavi.

No, tijekom večeri njezino se stanje dodatno pogoršalo pa je ranije napustila druženje i zajedno s majkom otišla kući.

Samo dan kasnije dogodila se tragedija.

Na ruci su uočena tri traga ugriza

Nakon njezine smrti, članovi obitelji obavijestili su nadležne službe da je Ece tijekom putovanja na Tajlandu ugrizao majmun.

Odvjetnik je izjavio kako je na glumičinoj lijevoj ruci uočio tri traga koja bi mogla odgovarati ugrizu.

Obitelj je zatražila da se taj detalj uključi u istragu, a odvjetnik je u pisanom podnesku pojasnio kako su konzultacije s medicinskim stručnjacima pokazale da ugrizi majmuna, ako se ne liječe na vrijeme i na odgovarajući način, u određenim slučajevima mogu dovesti do teških infekcija, trovanja krvi ili drugih ozbiljnih komplikacija.

Zbog toga je službeno zatražio da tužiteljstvo tu mogućnost uzme u obzir prilikom analize obdukcijskog nalaza i utvrđivanja uzroka smrti.

Još uvijek nema službenog uzroka smrti

Odvjetnik je naglasio kako je riječ tek o jednoj od mogućih teorija te da konačni zaključak mora biti donesen isključivo na temelju znanstvenih i medicinskih dokaza.

Turske vlasti zasad nisu potvrdile nikakvu povezanost između navodnog ugriza majmuna i smrti glumice, a službeni uzrok smrti još uvijek nije objavljen.

Istragu nastavlja Glavno državno odvjetništvo u Istanbulu, a očekuje se da će konačni obdukcijski nalaz dati odgovore na pitanje što se zapravo dogodilo.

Slučaj je izazvao veliku pozornost javnosti upravo zbog njezine mlade dobi i iznenadnih okolnosti smrti.

Dok se na društvenim mrežama šire brojne teorije, nadležne institucije i pravni zastupnici pozvali su javnost da pričeka službene medicinske nalaze prije donošenja bilo kakvih zaključaka.

Za sada, mogućnost da je ugriz majmuna imao određenu ulogu ostaje samo jedna od teorija koje istražitelji razmatraju u pokušaju da rasvijetle okolnosti tragične smrti Ece İrtem.