Bog rocka i san svake žene: Kako je zavodnik baršunastog glasa tragično skončao u hotelskoj sobi

Bio je utjelovljenje rock zvijezde. S divljom grivom kovrčave kose, kožnim hlačama pripijenim uz tijelo i magnetskom energijom koja je isijavala s pozornice, Michael Hutchence bio je više od pjevača; bio je globalni fenomen, seks-simbol čiji je baršunasti bariton i zavodljivi scenski nastup hipnotizirao milijune. Kao frontmen australskog benda INXS, doveo je grupu iz prašnjavih pubova Sydneyja na najveće svjetske stadione. No, iza blještavila reflektora i obožavanja publike krio se kompleksan i sve nemirniji čovjek, čiji je život tragično prekinut u 37. godini. Njegova smrt, obavijena medijskim spekulacijama, nije bila samo priča o ekscesima slave, već duboko ljudska tragedija čiji su korijeni bili u jednom nasilnom, slučajnom trenutku koji mu je nepovratno promijenio osobnost i odveo ga na put samouništenja.

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