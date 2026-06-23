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MICHAEL HUTCHENCE /

Bog rocka i san svake žene: Kako je zavodnik baršunastog glasa tragično skončao u hotelskoj sobi

Bog rocka i san svake žene: Kako je zavodnik baršunastog glasa tragično skončao u hotelskoj sobi
Foto: Capital Pictures/Film Stills/Profimedia
Put Michaela Kellanda Johna Hutchencea do statusa ikone bio je sve samo ne tipičan. Rođen 22. siječnja 1960. u Sydneyu, veći dio djetinjstva proveo je u Hong Kongu, gdje je posao odveo njegovog oca Kellanda. To formativno razdoblje u multikulturalnom okruženju oblikovalo je njegovu otvorenost i znatiželju.
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Bio je utjelovljenje rock zvijezde. S divljom grivom kovrčave kose, kožnim hlačama pripijenim uz tijelo i magnetskom energijom koja je isijavala s pozornice, Michael Hutchence bio je više od pjevača; bio je globalni fenomen, seks-simbol čiji je baršunasti bariton i zavodljivi scenski nastup hipnotizirao milijune. Kao frontmen australskog benda INXS, doveo je grupu iz prašnjavih pubova Sydneyja na najveće svjetske stadione. No, iza blještavila reflektora i obožavanja publike krio se kompleksan i sve nemirniji čovjek, čiji je život tragično prekinut u 37. godini. Njegova smrt, obavijena medijskim spekulacijama, nije bila samo priča o ekscesima slave, već duboko ljudska tragedija čiji su korijeni bili u jednom nasilnom, slučajnom trenutku koji mu je nepovratno promijenio osobnost i odveo ga na put samouništenja.

Priču o životu tragične rock ikone saznajte u galeriji

 

23.6.2026.
7:18
Hot.hr
Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
Michael HutchenceTragična SmrtPjevačInxs
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