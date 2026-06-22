Apokaliptični prizori iznad Mostara: Eksplozije i gusti dim progutali deponij, poznat uzrok požara?

Veliki požar na odlagalištu otpada Uborak kod Mostara izbio je rano u ponedjeljak. Tijekom dana proširio se na skladište i druge poslovne objekte na odlagalištu. Zahvatio je i skladište sa starim gumama. Na požarištu su se čule i eksplozije za koje lokalni mediji navode da potječu od plinskih boca.

Požar krenuo od bagera

Kako neslužbeno doznaje Bljesak.info, požar je krenuo s radnog stroja. Prema informacijama s terena, požar je izbio na bageru.

Od jutra su na terenu mostarski gasitelji s više vozila, pripadnici Oružanih snaga BiH s cisternama, a u gašenje je iz zraka uključen i zrakoplov Air Tractor.

Iz Grada Mostara upozorili su da na deponiju gore materijali u dubljim slojevima, pa se gusti dim s nezdravim česticama širi prema naseljima.

Građanima preporučeno da ostanu kod kuće

Građanima se preporučuje da ne izlaze ako ne moraju, da izbjegavaju sve aktivnosti na otvorenom u široj okolici deponija te da zatvore prozore i vrata na kućama i stanovima. Poseban oprez preporučen je tijekom noći i ujutro, kada se dim zbog vremenskih prilika spušta bliže tlu.

Građanima u blizini deponija preporučeno je i da ne koriste vodu iz otvorenih bunara i izvora dok nadležne sanitarne i epidemiološke službe ne potvrde da je sigurna za uporabu.

Svi zaposlenici odlagališta otpada su evakuirani. Na lice mjesta stigao je i gradonačelnik Mostara Mario Kordić, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je poduzimanje svih mjera kako bi se smanjile posljedice za ljude i okoliš.