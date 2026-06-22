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Golema buktinja u Mostaru, stigla i vojska: 'Ne idite van, ne pijte vodu iz bunara!'

Golema buktinja u Mostaru, stigla i vojska: 'Ne idite van, ne pijte vodu iz bunara!'
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Foto: Screenshot Instagram mostar.forever

Prema informacijama s terena, vatra je zahvatila glavno skladište, objekte i radne strojeve na odlagalištu

22.6.2026.
13:55
Jaga Komazec
Screenshot Instagram mostar.forever
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Zbog velikog požara koji je jutros zahvatio deponij Uborak, u Mostaru je izdano upozorenje stanovnicima da izbjegavaju boravak na otvorenom. Nad tim se područjem nadvio gust crni dim, a građanima se preporučuje da zatvore prozore i prate upute nadležnih službi, prenosi klix.ba.

Požar je prijavljen jutros u 9.15 sati, nakon čega su na teren upućeni vatrogasci s više vozila. U gašenju sudjeluje 15 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Prema informacijama s terena, vatra je zahvatila glavno skladište, objekte i radne strojeve na odlagalištu. Svi radnici su evakuirani, a vatrogasci stanje opisuju kao kritično.

Na Uborak su stigli i policija, hitna medicinska pomoć te mostarski gradonačelnik Mario Kordić. U akciju gašenja uključili su se i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Uključena je i pomoć iz zraka, pa u gašenju sudjeluje air tractor. 

Za sada nema informacija o ozlijeđenima, a uzrok požara još nije poznat.

Stanovnicima je izdano upozorenje u kojem strogo preporučavaju da se izbjegava bilo kakva aktivnost na otvorenom u širem području oko odlagališta

"Građanima je također savjetovano da zatvore prozore i vrata svojih domova, posebno tijekom noćnih i jutarnjih sati kada atmosferski uvjeti uzrokuju spuštanje dima u niže slojeve zraka.  Poseban oprez savjetuje se kroničnim bolesnicima s respiratornim i kardiovaskularnim bolestima, djeci, trudnicama i starijim osobama, kojima se preporučuje potpuno izbjegavanje izlaganja vanjskom zraku dok se situacija ne stabilizira. Nadležna tijela također su izdala zabranu korištenja vode iz otvorenih bunara i izvora u blizini odlagališta dok sanitarne i higijensko-epidemiološke službe ne potvrde njezinu ispravnost", stoji u upozorenju", stoji u priopćenju iz grada.

Gašenju požara pridružila se i vojska, objavio je portal crna-hronika.info

MostarDeponij SmećePožarBosna I Hercegovina
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