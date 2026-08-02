Bocu za vodu vjerojatno ne perete dovoljno često: 'Bakterije se mogu lako nakupiti'

Gotovo svatko danas ima omiljenu višekratnu bocu za vodu. Iako vjerojatno ne biste danima pili iz iste neoprane šalice, mnogi to svakodnevno čine sa svojom bocom. No, ta naizgled bezazlena navika može biti vrlo rizična.

Koliko često treba prati bocu za vodu?

Lako je misliti da je boca čista ako je svakodnevno punite vodom. Ipak, stručnjaci se ne slažu. Nicole Papantoniou, stručnjakinja iz laboratorija časopisa Good Housekeeping, ističe da se boce trebaju prati češće.

"Preporučila bih svakodnevno pranje, no priznajem da i sama ponekad preskočim dan ili dva", kaže Papantoniou. "Bakterije se mogu lako nakupiti, što vodi daje loš okus i može uzrokovati bolest." Većina modernih boca sigurna je za pranje u perilici posuđa, što znatno olakšava održavanje higijene.

Leglo bakterija opasnije od WC školjke

Vlažna unutrašnjost boce idealno je okruženje za mikroorganizme. Svakim gutljajem prenosimo bakterije iz usta, a unosimo ih i neopranim rukama. Istraživanja su pokazala šokantne rezultate: na neopranoj boci može biti 40.000 puta više bakterija nego na WC dasci.

Prosječna boca sadrži milijune jedinica koje stvaraju kolonije bakterija poput E. coli i Staphylococcus aureus, uz razne plijesni. One mogu uzrokovati probavne smetnje poput proljeva, dok plijesan može izazvati alergije. Zanemarivanje higijene povećava rizik bolesti.

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Kako oprati bocu za vodu?

Kako bi vaša boca bila zaista čista, nije je dovoljno samo isprati vodom. Ključno je temeljito pranje toplom vodom i deterdžentom za suđe. Obavezno rastavite sve dijelove: tijelo, čep, slamku i silikonske brtve, jer se u tim utorima najlakše nakupljaju nečistoće.

Vanjsku stranu operite spužvom, a za unutrašnjost koristite specijaliziranu četku za boce kako biste dohvatili samo dno. "Uvijek posebnu pažnju posvećujem slamkama i dobro ih očistim malom, uskom četkicom", savjetuje Papantoniou. Jednom tjedno preporučuje se dezinfekcija otopinom vruće vode i octa.

Ne zaboravite na sušenje

Jednako važan korak kao i pranje je sušenje. Nakon što operete sve dijelove, ključno ih je ostaviti da se potpuno osuše na zraku prije sastavljanja. Ako zatvorite bocu dok je još vlažna, stvarate savršeno vlažno okruženje za rast plijesni.

"Plijesan se lako može razviti ispod silikonskih dijelova ako se oni ne skinu i ne osuše u potpunosti", upozorava Papantoniou. Zato je najbolje ostaviti sve dijelove odvojeno da se suše preko noći.

Održavanje higijene višekratne boce za vodu jednostavan je, ali važan korak za očuvanje zdravlja. Uključivanjem svakodnevnog pranja u svoju rutinu osiguravate da vaša svakodnevna hidratacija bude sigurna i zdrava, bez nevidljivih opasnosti koje vrebaju u samo nekoliko kapi zaostale vode.

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