NIJE BEZVEZE /

Znate li čemu služi čep na boci ulja? Ima tajnu funkciju koju ljudi godinama ignoriraju
×
Foto: Shutterstock

Mnogi su godinama živjeli u zabludi o pravoj funkciji čepa na boci, a onda se otkrilo da ga ipak ne treba bacati

1.2.2026.
7:16
Magazin.hr
Shutterstock
U gotovo svakom kućanstvu boca maslinovog ili suncokretovog ulja koristi se na isti način: nakon odvrtanja glavnog čepa, prstom se povuče mali plastični prsten kako bi se probila zaštita, a zatim se on baca u smeće. Međutim, mnogi nisu svjesni da je upravo taj dio, koji može olakšati kuhanje i uštedjeti novac, godinama bio pogrešno odlagan.

Društvenim mrežama proširio se jednostavan trik koji je mnogima promijenio način na koji koriste ulje, otkrivajući da taj naizgled nevažan komad plastike ima korisnu, skrivenu svrhu, piše Express.

Znate li čemu služi čep na boci ulja? Ima tajnu funkciju koju ljudi godinama ignoriraju
Foto: Shutterstock

Funkcija čepa na boci ulja

Mali plastični prsten s jezikom za povlačenje, koji se nalazi ispod navojnog čepa, većina smatra isključivo sigurnosnim pečatom. Njegova je primarna funkcija jamčiti da boca nije otvarana prije kupnje i spriječiti curenje tijekom transporta. Međutim, njegov dizajn otkriva i drugu, sofisticiraniju namjenu.

Ovaj je dio dizajniran da, umjesto u otpadu, posluži kao dozator. Pažljivijim promatranjem mogu se uočiti mali prorezi ili otvori sa strane. Upravo oni omogućuju da se zaštitni čep pretvori u regulator protoka koji sprječava naglo izlijevanje ulja, poznato i kao "gloktanje", koje često završi s viškom masnoće u tavi ili salati.

Postupak koji je postao popularan na platformama TikTok i Instagram vrlo je jednostavan, a mnogi ga nazivaju revolucionarnim. Umjesto bacanja plastičnog prstena nakon izvlačenja, potrebno je učiniti sljedeće:

  • Uklanjanje: Prsten se pažljivo ukloni iz grla boce na uobičajen način.
  • Okretanje: Dio koji je služio za povlačenje okreće se prema unutrašnjosti boce.
  • Vraćanje u grlo boce: Preokrenuti prsten umeće se natrag u grlo boce i lagano pritisne dok ne sjedne na mjesto.

Kao rezultat, plastični dio djeluje kao brana koja blokira središnji, najveći otvor. Ulje tada može teći samo kroz male bočne proreze, što omogućuje kontrolirano izlijevanje u tankom i preciznom mlazu. Time se postiže efekt, idealan za začinjavanje salata, prelijevanje preko brusketa ili doziranje točne količine ulja za prženje.

@cookingcards Stop throwing out the seal from your oil bottle, instead put it inside the top to control the pour! #cooking #kitchenhack #cooktok #oliveoil ♬ Woah (feat. D3Mstreet) - KRYPTO9095

Prednosti čepa na boci

Prednosti ovog jednostavnog trika su višestruke. Prije svega, tu je financijska ušteda. Kvalitetno ekstra djevičansko maslinovo ulje može biti skupo, a nekontrolirano izlijevanje dovodi do nepotrebnog trošenja. Precizno doziranje pomaže da boca traje duže.

Osim toga, kontrola nad količinom ulja ključna je za uspjeh mnogih recepata i za zdraviju prehranu. Previše ulja može uništiti okus jela ili dodati stotine nepotrebnih kalorija. Na kraju, ovaj trik rješava i vječni problem masnih i ljepljivih boca. Budući da ulje curi u tankom mlazu, sprječava se podlijevanje niz stijenke boce.

Maslinovo UljeBocaCepUlje
komentara
