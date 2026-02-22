Ubijen El Mencho! Vođa ozloglašenog meksičkog kartela stradao u vojnoj operaciji

Nemesio Oseguera Cervantes, poznat pod nadimkom “El Mencho”, jedan od najtraženijih ljudi u Meksiku i vođa ozloglašenog kartela Jalisco New Generation (CJNG), ubijen je u vojnoj sigurnosnoj operaciji, prenose lokalni mediji.

Prema dostupnim informacijama, operacija je provedena u zoru u nedjelju u saveznoj državi Jalisco na zapadu zemlje, koja je ujedno i uporište kartela. Meksičko ministarstvo obrane potvrdilo je da je El Mencho preminuo od zadobivenih ozljeda tijekom zračnog transporta nakon vojne akcije, javlja Reuters.

Kartel s gotovo nacionalnim dosegom

Kartel Jalisco New Generation (CJNG) izrastao je iz regionalne kriminalne skupine u Jalisku u jednu od najmoćnijih i najnasilnijih organizacija u zemlji. Tijekom godina proširio je svoje djelovanje na gotovo cijeli teritorij Meksika, ostavljajući za sobom trag nasilja, sukoba s rivalskim kartelima i obračuna s državnim snagama.

El Mencho godinama je bio simbol brutalnosti i moći CJNG-a, a vlasti su ga smatrale jednim od ključnih pokretača širenja kartela.

Kaos na ulicama nakon vijesti o smrti

Tijekom nedjelje pojavile su se nepotvrđene informacije o zapaljenim vozilima i naoružanim osobama na ulicama Jalisca, ali i drugih dijelova zemlje. Vlasti zasad nisu službeno potvrdile te navode, no sigurnosne snage su pojačale prisutnost na terenu.

Sjedinjene Američke Države ranije su nudile nagradu od 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja. Američki State Department izdao je upozorenje svojim državljanima u državama Jalisco i Tamaulipas te u pojedinim dijelovima Michoacána, Guerrera i Nuevo Leóna da ostanu u svojim domovima do daljnjega.

Smrt El Mencha mogla bi označiti prekretnicu u borbi protiv organiziranog kriminala u Meksiku, no analitičari upozoravaju da bi istodobno mogla potaknuti novi val nasilja u borbi za prevlast unutar kartela.