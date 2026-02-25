Policija kontrolirala autoškole u Zagrebu: Otkrivamo u čemu su instruktori griješili

Zagrebačka policija provela je početkom tjedna ciljanu akciju nadzora autoškola i instruktora vožnje, a rezultati su otkrili zabrinjavajuću statistiku. U kontroli 54 vozila, utvrđeno je ukupno 19 prekršaja, a nepravilnosti u radu zabilježene su kod čak 17 instruktora.

To znači da je gotovo svaki treći provjereni instruktor na neki način kršio propise struke koju bi trebao prenositi na buduće vozače.

Najveći broj utvrđenih prekršaja, kako navode iz policije, odnosi se na nestručno obavljanje poslova, odnosno rad koji nije u potpunosti usklađen s propisima. U praksi, to se najčešće očitovalo kroz nepropisno ili nepotpuno ispunjenu dokumentaciju, što je ključan dio procesa osposobljavanja kandidata.

Tomislav Sever, policijski službenik za preventivu u cestovnom prometu iz 2. postaje Prometne policije Zagreb, pojasnio je o čemu se točno radi.

"Prije svega govorimo o knjižici kandidata i nalogu o osposobljavanju kandidata. Oni moraju biti adekvatno i propisno popunjeni sukladno Pravilniku, gdje policijski službenik može uredno provjeriti koliko je sati odvozio pojedini kandidat i je li savladao određene cjeline kroz nastavni predmet", izjavio je Sever. Ukoliko dokumentacija nije uredna, slijedi kazna.

Na pitanje je li riječ o pokušaju manipulacije ili jednostavnom nemaru, Sever smatra da se radi o opuštenosti samih instruktora. "Instruktori su upoznati s pravilnicima i načinom popunjavanja dokumentacije. Tijekom nastavnog sata od šezdeset minuta, četrdeset pet se odnosi na samu vožnju, a ostatak od petnaest minuta upravo na popunjavanje dokumentacije i razgovor s kandidatom", objasnio je, ističući da vremena za administrativne poslove ima dovoljno.

Jedno vozilo tehnički neispravno

Iako većina prekršaja spada u domenu administrativnih propusta, jedan slučaj posebno zabrinjava. Tijekom kontrole, utvrđeno je da je jedno vozilo autoškole bilo tehnički neispravno, što predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti i kandidata i ostalih sudionika u prometu.

Unatoč poraznoj statistici od gotovo trećine instruktora u prekršaju, iz policije poručuju da situacija nije alarmantna. "Nisu to neki zabrinjavajući podaci jer se uglavnom radi o takozvanim administrativnim prekršajima. Cilj je da instruktori stručno i odgovorno osposobljavaju kandidate", rekao je Sever.

Naglasio je što je policiji ipak prioritet prilikom nadzora. "Nama kao policijskim službenicima je vrlo bitno da vozila autoškole budu tehnički ispravna, da imaju propisanu opremu, da instruktor tijekom osposobljavanja nije pod utjecajem alkohola, da su kandidat i instruktor vezani sigurnosnim pojasom te da instruktor ne koristi mobitel ili druga pomagala koja mu odvraćaju pažnju", zaključuje Sever.