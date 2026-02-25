Muškarac (90) u Istri pao s krova i umro: Srušio se s gotovo šest metara visine

Muškarac (90) u utorak ujutro u Bibićima kod Svetvinčenta pao je s krova i preminuo, izvijestila je istarska policija u srijedu.

U priopćenju policije ističe se da je 90-godišnjak obavljao radove na krovu, a u jednom trenutku je pao s visine od oko šest metara.

Nije bilo kaznenog djela

Od zadobivenih ozljeda umro je na licu mjesta.

Policija je utvrdila da smrt nije nastala kao posljedica kaznenog djela.

