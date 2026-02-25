FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽASNA TRAGEDIJA /

Muškarac (90) u Istri pao s krova i umro: Srušio se s gotovo šest metara visine

Muškarac (90) u Istri pao s krova i umro: Srušio se s gotovo šest metara visine
×
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL/Ilustracija

Policija je utvrdila da smrt nije nastala kao posljedica kaznenog djela

25.2.2026.
11:30
Erik Sečić
Sasa Miljevic/PIXSELL/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Muškarac (90) u utorak ujutro u Bibićima kod Svetvinčenta pao je s krova i preminuo, izvijestila je istarska policija u srijedu.

U priopćenju policije ističe se da je 90-godišnjak obavljao radove na krovu, a u jednom trenutku je pao s visine od oko šest metara.

Nije bilo kaznenog djela 

Od zadobivenih ozljeda umro je na licu mjesta.

Policija je utvrdila da smrt nije nastala kao posljedica kaznenog djela. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatičan poziv iz rijeke Une: Policajac opisao akciju spašavanja migranata

IstraMuškaracKrov
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx