Ubio i raskomadao suprugu pa prijavio njezin nestanak: Stravično je ono što su pronašli

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Osijeku optužnicu protiv hrvatskog državljanina zbog teškog ubojstva supruge, u slučaju koji je krajem prošloga ljeta šokirao hrvatsku javnost.

Optužnica tereti 53-godišnjaka da je u razdoblju od 2. kolovoza do 2. rujna prošle godine u osječkom predgrađu Tenji, uslijed narušenih bračnih odnosa, u nakadi da usmrti suprugu koju je ranije zlostavljao, zadao joj oštrim predmetom više uboda po cijelom tijelu.

Nesretna je žena preminula, a dijelovi njezina tijela pronađeni su u dvorištu njihove obiteljske kuće, objavio je DORH.

Traže produljenje istražnog zatvora

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku predložilo je u optužnici produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zato jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.

Kako se ranije pisalo, ostaci žene navodno su pronađeni u septičkoj jami obiteljske kuće. Njezin nestanak prijavio je upravo suprug 2. kolovoza. Za njom se tragalo mjesec dana, a istina je bila skrivena na istoj adresi s koje joj se izgubio svaki trag.

Policija je u rujnu prošle godine uhitila supruga i obavila detaljnu pretragu obiteljske kuće i dvorišta. Centar za socijalnu skrb potvrdio je da je obitelj bila pod njihovim nadzorom.

Trag da je tijelo sakriveno baš na adresi na kojoj su živjeli istražitelji su dobili nakon što je bagerom prokopano dvorište.

