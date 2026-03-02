Bio je to ludi kraj tjedna: Bojković dokazao klasu, Hajduk kiksao, a Osijek zapaprio HNL

Proteklog smo vikenda mogli uživati u brojnim poslasticama. Od najveće utakmice njemačkog nogometa, preko borilačkog spektakla u Slavonskom Brodu do napete uzvratne utakmice sa svjetskim prvacima. Bilo je tu svega...

Prekidi, knockouti i provokacije

U Slavonskom Brodu imali smo priliku gledati još jedan borilački spektakl u režiji FNC-a. Bilo je tu nekoliko vrsnih borbi i odličnih poteza, ali i nekih vatrenih proslava, kao i incidenata u kavezu.

Borba večeri bila je između Marka Bojkovića i Ivana Vulčina. Nekoliko je puta srpski borac bio blizu knockouta, ali se Ukrajinac "nije dao". Tako je borba trajala do treće runde kada je Vulčinova obrana nekoliko puta propustila, što je natjeralo suca da uskoči i prekine meč.

Osim tog dvoboja, zanimljivo je bilo i na susretu Marka Ančića i Ahmada Tahaha Sadiqpoura, gdje je došlo do incidenta u kavezu nakon borbe. Tu je i nekoliko "ekspresnih knockouta", pa se može reći kako je FNC-ov veliki povratak u Slavonski Brod ispunio sva očekivanja ljubitelja borilačkih sportova.

Najbolje trenutke FNC-a 28 u Slavonskom Brodu pogledajte ovdje.

Zahuktava se

U derbiju začelja, gdje su se sastala dva slavonska kluba - NK Osijek i HNK Vukovar 1991, slavili su domaćini. Osijek je na svojoj Opus Areni došao do pobjede pogotcima Arnela Jakupovića iz najstrože kazne i Samuela Akerea iz kontranapada. Ovom se pobjedom Osijek izjednačio s Vukovarom na 20 bodova, dok je osma Gorica na 26.

A upravo je Gorica sada ona koja mora gledati iza leđa. Turopoljci su izgubili 4-2 na Maksimiru protiv Dinama, koji je nakon kiksa (1-1) Hajduka u Varaždinu pobjegao na +7 uoči Vječitog derbija.

Imamo košarku

Nakon neočekivane, velike i fenomenalne pobjede protiv Njemačke u petak, Hrvatska je košarkaška reprezentacija odigrala još jednu hrabru utakmicu protiv svjetskih i europskih prvaka. Ovoga su puta naši reprezentativci ipak posustali, ali tek u produžecima, nakon što je većinu susreta Hrvatska bila bolji protivnik.

Foto: Steffie Wunderl/imago sportfotodienst/Profimedia

Nakon 93-88 pobjede u Zagrebu, Hrvatska je u Bonnu vodila s čak +15 u trećoj četvrtini susreta, ali se do kraja ta prednost otopila. Do kraja susreta je Njemačka izjednačila i u produžetcima slavila 91-89.

Derbiji u ligama petice

Bilo je napeto i u ligama petice. U engleskoj Premier ligi sastali su se Arsenal i Chelsea. Topnici vode tijesnu borbu za naslov prvaka s Manchester Cityjem te im je pobjeda bila imperativ. To im je i pošlo za rukom, ali teže nego što bi Mikel Arteta to volio. Arsenal je prvi zabio u 21. minuti pogotkom Williama Salibe, da bi Piero Hincapie zabio autogol u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. U nastavku utakmice pogodio je Jurrien Timber u 66. minuti i postavio konačnih 2-1 te zadržao Arsenal na +5 od Cityja, koji također ima utakmicu manje.

Derbi je igran i u Njemačkoj, gdje je Bayern bio bolji na gostovanju kod Borussije Dortmund. Momčad Nike Kovača prva je zabila preko Schlotterbecka, ali se Bayern vratio pogotkom Kanea u 54. minuti. U 70. minuti Kane stiže do drugog pogotka, da bi Svensson izjednačio u 83. Konačnih 2-3 za Bayern postavlja Joshua Kimmich u 87. minuti udarcem s distance.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon četiri godine FNC se vratio u Slavoniju i to u Slavonski Brod