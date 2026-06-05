Preminuo Anthony Head, glumac najpoznatiji po ulozi u seriji ‘Buffy, ubojica vampira’

Britanski glumac Anthony Head, poznat po ulogama u popularnim televizijskim serijama 'Buffy ubojica vampira', 'Ted Lasso', 'Merlin' preminuo je u 72. godini života, šiše BBC.

Vijest o njegovoj smrti potvrdile su njegove kćeri Emily i Daisy, koje su priopćile da je glumac preminuo mirno, od komplikacija izazvanih upalom pluća, okružen članovima obitelji.

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“Teška srca objavljujemo smrt našeg izvanrednog oca,” poručile su u zajedničkoj izjavi.

Dodale su kako im je bila čast i privilegij biti njegove kćeri te svjedočiti njegovu životu i karijeri koja je, kako kažu, ostavila snažan trag na brojne obožavatelje diljem svijeta. Istaknule su i da je volio svoj posao te da se smatrao sretnim što je mogao raditi ono što voli.

Anthony Head međunarodnu je slavu stekao krajem 1990-ih ulogom Ruperta Gilesa u kultnoj seriji 'Buffy ubojica vampira'. Kasnije je glumio kralja Uthera u BBC-jevoj seriji 'Merlin', a široj publici postao je poznat i kao Rupert Mannion u nagrađivanoj seriji 'Ted Lasso'.

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Njegova bogata karijera uključuje i nastupe u filmovima i serijama poput 'The Iron Lady', 'Doctor Who', 'Persuasion', 'The Inbetweeners', 'Manchild', 'Motherland' i 'Silent Witness'.

U Velikoj Britaniji postao je poznat još 1980-ih kao zaštitno lice Nescafé reklama, u kojima je glumio u popularnoj kampanji poznatoj kao 'Gold Blend couple', uz Sharon Maughan, koja je trajala od 1987. do 1993. godine.

Godine 2018. pridružio se i dugovječnoj radijskoj drami BBC Radio 4 'The Archers', gdje je tumačio lik Robina Fairbrothera.

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Obitelj je također podsjetila da je Anthony Head u prosincu 2025. izgubio dugogodišnju partnericu Sarah Fisher, aktivisticu za zaštitu životinja, koja je preminula u 61. godini.

Njegova obitelj poručila je kako će njegov “nasljeđe živjeti dalje”, te da će ga pamtiti kao osobu koja je cijeli život radila ono što voli i u tome uživala.