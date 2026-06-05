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Još jedna počast za Laminea Yamala: Mladi Španjolac dobio nagradu La Lige

Još jedna počast za Laminea Yamala: Mladi Španjolac dobio nagradu La Lige
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Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

Ukupno je bio četvrti strijelac La Lige, pogodak iza trećeplasiranog Budimira

5.6.2026.
18:45
Hina
IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia
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Lamine Yamal, 18-godišnji nogometaš Barcelone, proglašen je za najboljeg igrača španjolske La Lige u prošloj sezoni, u kojoj je njegova momčad osvojila naslov prvaka.

Tijekom sezone Lamine Yamal je postao prvi igrač u povijesti koji je tri puta osvajao nagrade za igrača mjeseca. Sezonu je završio sa 16 ligaških pogodaka, po čemu je bio prvi klupski strijelac, a tome je dodao i 11 asistencija.

Ukupno je bio četvrti strijelac La Lige, pogodak iza trećeplasiranog hrvatskog napadača Ante Budimira iz Osasune.

Zbog ozljede tetive koljena Lamine Yamal nije igrao u samoj završnici sezone, ali će sa španjolskom reprezentacijom otputovati na Svjetsko prvenstvo gdje se od njega također očekuje da bude jedan od najboljih igrača turnira.

"On je stalna glavobolja za sve suparničke obrane“, objavila je između ostalih Barcelona povodom ovog izbora.

Trenerom godine je proglašen Nijemac Hansi Flick, strateg Barcelone.

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