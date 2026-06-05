Stanković se nakon sjajne sezone vratio kući: Mladi Srbin potpisao za Inter

Jedan od najboljih mladih igrača srpske reprezentacije, Aleksandar Stanković, vratio se u Inter nakon što je upravo završenu sezonu proveo u Club Bruggeu.

Belgijski klub doveo je Stankovića za 12 milijuna eura u ljeto 2025. godine, no milanski velikan u ugovor je prilikom prodaje ugradio takozvanu klauzulu o otkupu (buyback clause), koja mu je omogućila povratak dvadesetogodišnjeg veznjaka za 23 milijuna eura. Nerazzurri su aktivirali tu opciju pa će Stanković od sljedeće sezone ponovno nositi crno-plavi dres.

Zanimljivo, Stankovićev otac Dejan također je igrao za Inter. Tijekom 2000-tih za talijanskog velikana upisao je 326 nastupa i osvojio brojne trofeje, uključujući jednu Ligu prvaka, šest naslova talijanskog prvaka i šest nacionalnih kupova.

Osim Dejana i Aleksandra, u obitelji Stanković nogomet igra i Filip (24), koji je ovoga ljeta kao prvi vratar izborio povratak u Serie A sa svojom Venezijom.