Dinamo ispao iz Europe, a Kovačević je odnio veliku pobjedu

Dinamo je u četvrtak ispao iz Europske lige nakon što je u uzvratnoj utakmici doigravanja za osminu finala u Belgiji s Genkom odigrao 3-3 i nije uspio nadoknaditi zaostatak iz prve utakmice u Maksimiru.

Nakon što su u prvom susretu izgubili u Zagrebu sa 1-3, nogometaši Dinama uspjeli su u Genku slaviti identičnim rezultatom gurnuvši susret u produžetak. Nažalost, u dodatnih 30 minuta domaćin je zabio dva gola, a Dinamo je nakon Stojkovićevog bespotrebnog udaranja protivničkog igrača i isključenja ostao s igračem manje.

Uzvratna utakmica Dinama i Genka otkrila je neke vrlo važne stvari o ovoj ekipi 'zagrebačkih plavih'.

Neusporedivo ozbiljniji početak

Za razliku od prve utakmice u Zagrebu, u kojoj je već nakon 21. minute Genk vodio 2-0, u uzvrat je Dinamo ušao puno discipliniranije. Igrači su izgledali puno motiviranije i agresivnije. Rani promašaji Mihe Zajca i Brune Gode, čiji je udarac s dvadesetak metara zaustavila greda, bili su jasan pokazatelj da se Dinamo nije došao predati. Obrana je bila puno čvršća i Genk nije mogao u situaciju da zabije 'jeftine golove' kao u prvom dvoboju.

Foto: Johan Eyckens/Belga/PIXSELL

Ubojita tranzicija

Dinamo je u Belgiji pokazao drugo lice, s puno boljom, bržom i ubojitijom tranzicijom. Dok su u Zagrebu teško stvarali prilike, u Genku su Plavi bili jako opasni iz kontranapada. Presing je puno bolje funkcionirao, što je dovelo i do prvog pogotka na utakmici, kojega je zabio Monsef Bakrar u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Za taj gol velike zasluge ima i katastrofalna greška golmana Genka Tobiasa Lawala koji je predao loptu Bakraru u noge, no to se ne bi dogodilo da nije bilo visokog pritiska Dinama koji je odlično funkcionirao.

Foto: Johan Eyckens/Belga/PIXSELL

Kovačevićeva taktička pobjeda

Trener Dinama Mario Kovačević, koji se često zna naći na udaru kritika, ovu je utakmicu sjajno pripremio. Umjesto otvorenog nadigravanja koje je u prvoj utakmici ostavilo previše prostora za brze kontre Genka, Dinamo je u uzvratu postavio kompaktan i discipliniran blok. Obrana i golman Dominik Livaković bili su na visini zadatka i Genk nije imao previše prilika. Dinamo je u 90 minuta bio taktički discipliniran što mu je omogućilo da kontrolira ritam i čeka svoje prilike, što je iskoristio u regularnom dijelu utakmice.

Foto: JILL DELSAUX/BELGA/PIXSELL

Stojković - od junaka do tragičara

Luka Stojković bio je ključan čovjek u svemu dobrome i lošemu što smo vidjeli od Dinama u Belgiji. Odigrao je utakmicu života, preuzeo ulogu lidera u ključnim trenucima i zabio dva gola, prvi iz penala u 57. minuti, a onda majstorski u 75. minuti zabio s više od 20 metara. Sve je upućivalo na to da će biti heroj, no u produžecima je postao tragičar. Genk je smanjio na 2-3, a u 105. minuti Stojković je nakon VAR intervencije dobio izravni crveni karton zbog udaranja Mattea Smetsa. Genk je nakon toga zabio za izjednačenje, a Stojković zbog svoje impulzivne pogreške postao glavni krivac za to što Dinamo nije do kraja pružio bolji otpor.

Foto: JILL DELSAUX/BELGA/PIXSELL

Nespremnost za produžetke

Dinamo je u regularnom dijelu utakmice izgledao odlično, kao momčad koja je puno bliže prolasku, no u produžecima se sve raspalo, a glavni krivci za to je, uz isključenje Stojkovića, veliki umor u redovima Plavih. S igračem manje, i uz vidljiv fizički pad ključnih igrača poput Mišića koji su do tada nosili momčad, koncentracija je pala, obrana je počela popuštati, što je Genk nemilosrdno kaznio. Dinamo, očito, još nije spreman za ovakve utakmice.

Foto: Johan Eyckens/Belga/PIXSELL

