Pilot uvjeren da je pronašao izgubljeni avion Amelije Earhart, objavio i fotografije kao dokaz

Iskusni pilot vjeruje da je pronašao davno izgubljeni avion Amelije Earhart na udaljenom pacifičkom otoku uz pomoć Google Eartha gotovo 90 godina nakon što je nestala. Justin Myers tvrdi da je u GPS slikama pronašao dokaze koji ukazuju na srušeni mali avion koji propada na otoku Nikumaroro, za koji istraživači dugo nagađaju da je moguće konačno odredište za ikonu zrakoplovstva i njezin legendarni Lockheed 10-E Electra.

Myers, koji je proveo gotovo 25 godina leteći, počeo je istraživati misterij nestanka Earhart i njezinog navigatora Freda Noonana tek nakon što je pogledao dokumentarac o njihovom pokušaju da 1937. godine prelete cijeli svijet.

Kad je počeo pretraživati ​​satelitske snimke, rekao je da se "samo stavio u Amelijinu i Fredovu kožu", rekao je za Popular Mechanics. Koristeći vlastito iskustvo pilota, počeo je razmišljati gdje bi prisilno sletio s lakim dvostrukim zrakoplovom da je na njihovom mjestu, izgubljen i s malo goriva.

Siguran da je riječ o 12-metarskom avionu

Myers je ukucao signal na ravno područje Nikumaroroa - malog otoka Kiribatija smještenog između Havaja i Fidžija blizu središta Tihog oceana - i primijetio tamni objekt dug točno 11 metara, što odgovara duljini Earhartovog zrakoplova. Nastavio je pomno analizirati područje i vjerovao je da je pronašao još ostataka aviona, uključujući i motor, prema objavi na blogu o svojim nalazima.

"Zaključak je da", rekao je Myers za Popular Mechanic, "iz mog interesa kao djeteta za starinske zrakoplove i istrage zrakoplovnih nesreća, mogu reći da je to ono što je nekoć bio 12-metarski starinski zrakoplov s dva motora. Ono što ne mogu reći jest da je to definitivno Amelijina Electra", rekao je.

Prošle godine, tekuća misterija dobila je novi zamah nakon što su istraživači sa Sveučilišta Purdue tvrdili da zračna fotografija iz 1938. pruža "vrlo jak" dokaz da bi još jedna anomalija na Nikumaroru, poznata kao "Objekt Taraia", mogla biti Earhartin srušeni avion. Snimka neobičnog metalnog objekta koji se nalazi pod vodom u laguni na otoku Nikumaroro snimljena je godinu dana nakon nestanka pionirke avijacije. Ekipa od 15 istraživača trebala je posjetiti otok u studenom kako bi dalje istražila, ali putovanje je odgođeno do 2026. godine.

