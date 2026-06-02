Dalić: 'Bili su bolji od nas u svim segmentima, nezgodan poraz'

Nogometne reprezentacije Hrvatske i Belgije su tijekom priprema za skorašnje Svjetsko prvenstvo odigrale na Rujevici prijateljsku utakmicu, a gosti su slavili s 2-0 (1-0).

Po jedan pogodak u svakom je poluvremenu postigla Belgija za pobjedu u Rijeci. U 38. minuti je prvi gol na ogledu postigao Youri Tielemans, dok je sve zaključeno kada je u 96. Romelu Lukaku bio strijelac za konačnih 2-0.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice je dao izjavu za Novu TV.

"Pa prvo da čestitam protivniku. Bio je bolji danas od nas u svim segmentima igre. Danas nismo izgledali dobro, puno bolje je to bilo na treningu. Utakmica iz koje moramo izvući pouke. Analizirati je, vidjeti gdje smo griješili, što je bio problem... Nećemo sada raditi tragediju, nećemo praviti dramu od svega ovoga. Prijateljska utakmica, ali nezgodan poraz", rekao je Dalić i dodao:

"Nije bilo dobro, nismo bili baš kako treba, nismo stajali dobro, nismo imali tu neku trku. I svaka druga lopta, odbijena ili skok, je bila za protivnika i tu smo bili inferiorni. Ono što smo naglašavali, da moramo duplirati tu njihovu lijevu stranu gdje je igrao Doku, nismo to učinili kad smo primili gol. I to je ono gdje smo griješili. Rekao sam da moramo puno više i bolje raditi fazu obrane, na tome ćemo raditi puno. I danas smo imali te neke stvari koje moramo popraviti."

Potom je Dalić dobio pitanje o Musi, koji je protiv Belgije krenuo od prve minute.

"Neću puno govoriti o pojedincima, mi smo rekli da želimo dati šansu svim igračima u ove dvije utakmice, dobro rade, dobro treniraju i želimo im dati priliku svima. Nama je najvažnija stvar da vratimo Luku, Gvardiola i Kovačića, tri igrača koja su nam jako bitna, kojima fali minuta, kojima fali utakmica. I mi moramo njih vratiti kroz utakmice. Oni će biti bolji i bolji iz utakmice u utakmicu. Pojedinci imaju priliku nametnuti se, tako da će dobiti svi šansu. Da to složimo onako kako mislimo da je najbolje. Imamo tri napadača, probat ćemo iskoristiti njihove kvalitete i to je to", istaknuo je.

O Baturini, koji je odigrao jako dobro, Dalić je rekao sljedeće:

"Pa bio je dobar, bio je angažiran, pokazao je da je u dobroj formi. Igrao je dobro i danas je on bio zaista jako dobar na nekoliko lopti, osvojio ih je, napravio višak i možda bio nekako naš najkonkretniji igrač u fazi napada."

Za kraj se osvrnuo na zamjene koje su ušle s klupe i unijele živost.

"Naravno, ali opet... Vidjelo se kad smo zamijenili cijelu ekipu da to nije to, da se puno toga poremeti. Ne mogu ja prigovoriti dečkima koji su ušli, ali htjeli smo ove odmoriti, rasteretiti i dati šansu drugima da igraju, ali nije lako napraviti deset izmjena.

No, tako smo se dogovorili, da bismo dali šansu svima. To nije lako, to nije jednostavno, oni kad uđu, moraju se snaći, to nije baš najjednostavnije, ali evo... radimo na tome.

Morat ćemo se popraviti, biti bolji, konkretniji... U toj fazi obrane još čvršći blok, bolji blok, kvalitetniji blok i to brzo otvaranje. Imali smo nekih situacija, ali na kraju krajeva, poraz koji će nas sigurno boljeti, ali izvući ćemo iz njega pouke", zaključio je.

Posljednju prijateljsku utakmicu Hrvatske uoči SP-a, protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.