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BRAJKA PRIRODA /

Evo u kakvim su majicama igrači Hajduka izašli na teren: Posebna posveta za utučenog suigrača

Evo u kakvim su majicama igrači Hajduka izašli na teren: Posebna posveta za utučenog suigrača
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mladi igrač teško je ozlijedio koljeno uoči uzvratne utakmice s Pafosom, a prema prvim procjenama sezona je za njega završena

2.8.2026.
19:29
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Hajduk i Varaždin igraju utakmicu prvog kola HNL-a u baroknom gradu od 18:30 sati.  

Obje momčadu su u susret ušle nakon bolnih poraza u Europi. Varaždin je u četvrtak izgubio 2:0 u gostima kod Jabloneca te je s ukupnih 4:3 ispao iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Hajduk je izgubio 4:0 kod ciparskog Pafosa te s ukupnih 4:2 ispao iz kvalifikacija za Europsku ligu i nastavit će natjecanje u trećem pretkolu Konferencijske lige. 

Hajduk na ovom gostovanju ne može računati na Roka Brajkovića. Mladi igrač teško je ozlijedio koljeno uoči uzvratne utakmice s Pafosom, a prema prvim procjenama sezona je za njega završena. 

Suigrači su mu iskazali podršku prije početka utakmice kada su na teren izašli u posebnim majicama s porukom "Brajka, uz tebe smo". Brajković se ove sezone izborio za mjesto u početnoj postavi Hajduka te je bio jedan od ključnih igrača trenera Gonzala Garcije. Istaknuo se u prvom susretu s Pafosom (2:0), a posebno se pamti i njegov sjajan pogodak protiv Žiline u prvom pretkolu.

Evo u kakvim su majicama igrači Hajduka izašli na teren: Posebna posveta za utučenog suigrača
Foto: Igor Soban/PIXSELL

HajdukRoko Brajković
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