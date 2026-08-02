Hrvatski piloti otkrili što ih čeka dalje: 'Takav požar nikad nismo vidjeli'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

HEROJI IZ ZRAKA /

"Takav požar nismo nikad vidjeli", poručili su hrvatski piloti nakon povratka iz Francuske, gdje su od 24. srpnja pomagali u gašenju velikih požara.

Kažu da bi pomoć sada možda mogla zatrebati i Grčkoj, no najprije treba osigurati dovoljno snaga za potrebe u Hrvatskoj.

Nakon devet dana u Francuskoj vratilo se šest pilota i osam tehničara, koji su u zraku provodili i po deset sati.

"Uvijek se lipo vratiti kući. Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki i zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi", rekao je bojnik Igor Mindoljević, kapetan hrvatske posade.

Više pogledajte u prilogu.