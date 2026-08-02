Hrvatski piloti otkrili što ih čeka dalje: 'Takav požar nikad nismo vidjeli'

LEDI KRV U ŽILAMA /
Stravična snimka: Dva helikoptera sudarila se u zraku, a onda je uslijedila eksplozija!
"Takav požar nismo nikad vidjeli", poručili su hrvatski piloti nakon povratka iz Francuske, gdje su od 24. srpnja pomagali u gašenju velikih požara.
Kažu da bi pomoć sada možda mogla zatrebati i Grčkoj, no najprije treba osigurati dovoljno snaga za potrebe u Hrvatskoj.
Nakon devet dana u Francuskoj vratilo se šest pilota i osam tehničara, koji su u zraku provodili i po deset sati.
"Uvijek se lipo vratiti kući. Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki i zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi", rekao je bojnik Igor Mindoljević, kapetan hrvatske posade.
Više pogledajte u prilogu.