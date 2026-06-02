Negativna iskustva s fiskalizacijom 2.0: Evo glavnih problema s kojima se bore poduzetnici

Fiskalizacija 2.0 trebala je transformirati hrvatsko poduzetništvo. No, najnovije istraživanje tvrtke Kancelarija, provedeno na 460 mikro i malih tvrtki, otkriva golemi raskorak između teorije i prakse.

Manje od 10 posto malih i mikro poduzetnika u ovom istraživanju smatra da je ova reforma stvarno modernizirala njihovo poslovanje. Većina je i dalje vidi isključivo kao puko ispunjavanje zakonskih obveza.

Ovo su rezultati:

Većina ima negativna iskustva s fiskalizacijom 2.0 u prvom kvartalu ove godine - njih 45 posto. Tek upola manje, ima pozitivna iskustva.

Istodobno, gotovo polovina poduzetnika ju i dalje doživljava prvenstveno kao Alat za ispunjavanje zakonskih obveza, a svega 8 % ispitanika smatra da je ona značajno pridonijela digitalizaciji njihova poslovanja – što je bio i jedan od primarnih ciljeva.

Koji je glavni probleme?

Umjesto olakšanja u poslovanju, Fiskalizacija 2.0 mnogima donosi nove administrativne brige. S tehničkim izazovima bori se većina malih i mikro poduzetnika, njih gotovo 66 posto.

Manje administracije ima gotovo 24 posto Ispitanih poduzetnika, tek 13 posto Ističe bržu razmjenu podataka s Poreznom upravom.

Rezultati istraživanja pokazuju da poduzetnici žele bolji digitalni uvid u poslovanje.

Unatoč 71 % poduzetnika koji žele 24/7 pristup podacima, mnogi i dalje koriste papirnatu dokumentaciju. Istraživanje je pokazalo čak 44 posto - što ukazuje na potrebu za većim povezivanjem procesa.

Istraživanje je za RTL Danas komentirala Porezna uprava.

"Porezna uprava putem besplatne FiskAplikacije omogućuje svim poduzetnicima da u svakom trenutku iz svakog mjesta mogu pristupiti fiskaliziranim podacima. U nastavku podsjećamo da eRačune razmjenjuje ili samo zaprima 305.147 poreznih obveznika, te da je od 1. siječnja do 1. lipnja 2026. fiskalizirano više od 52 milijuna eRačuna. Na tržištu djeluju 34 informacijska posrednika", priopćili su iz Porezne.