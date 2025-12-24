Poduzetnicima prijete kazne i do 66 tisuća eura: Sve će se kontrolirati i biti vidljivo

S prvim danom iduće godine trebala bi krenuti fiskalizacija 2.0. Širi se porezni nadzor poduzetnika, a prekršajne kazne nisu male. No u Udruzi Glas poduzetnika traže odgodu za tri mjeseca. Tvrde sustav nije spreman, ali ministar ministar financija kaže da za to nema potrebe.

Sustav koji treba uvesti reda u poslovanje malih i mikro poduzetnika, obrtnika, OPG-ova i sezonaca, već je uveo nered. Fiskalizacija 2.0 donosi obvezu fiskaliziranja i onih računa koje poduzetnici izdaju jedni drugima.

"Mi ugostitelji u sustavu fiskalizacije već poslujemo više od 10 godina, ali novi krug fiskalizacije 2.0. predstavljen je kao olakšenje, ali to je financijski teret pred kraj godine. Svi računi koje nam šalju dobavljači i mi prema njima morat će prolaziti kroz sustav fiskalizacije, to je dosta velik posao", rekao je Ivica Krištić, vlasnik ugostiteljskog objekta.

Posao čiju odgodu do ožujka traže u Udruzi Glas poduzetnika. Tvrde da nisu ispunjeni osnovni tehnički i organizacijski preduvjeti za sigurno uvođenje novog sustava.

"Mi bi upravo zato što Pravilnik nije donese. Da upravo ti mali koji nisu informatički najpismeniji ne podiježu kaznama prvih pola godine ili godinu. Jer problem je ako u pravilniku bude pisalo da, ako ne budu radili nesto korektno moraju platiti odmah veliku kaznu. To je ono što mi ne želimo, želimo da se odgodi ili barem da postoji neko testno razdoblje", kaže Boris Podobnik, predsjednik udruge Glas poduzetika.

Ništa od odgode?

Ali od odgode, čini se, ništa. "Za tim doista nema potrebe. Mi komuniciramo s udrugama strukovnim i poduzetnicima, bilo je pitanja u početku i ta su pitanja odgovarana ekspresno i... sve im je objašnjeno ekspresno", rekao je Marko Primorac, ministar financija.

Kao jedan od problema dio poduzetnika i stručnjaka navodi nedostatak informacijskih posrednika odnosno tvrtki koje će zaprimati i Poreznoj upravi slati račune.

"Da, da točno. Malo je informatičkih posrednika koja su spremni preuzeti./Nitko od informatičkih i programskih kuća koje izrađuju računovodstvene programe do kuća koje su radile na fiskalizaciji ne znaju kako će to krenuti i mogući da će nastati kolaps početkom siječnja", rekao je Vlado Brkanić, predsjednik udruge Hrvatskih računovođa.

Ministar kaže kako informacijskih posrednika ima dovoljno - 29. "Da i to demistificiramo nisu nikakva novost na našem tržištu. Njih smo imali i kod fiskalizacije 1.0., dakle pojedine informatičke tvrtke koje su pružale usluge informacijskog posredovanja."

Sve će se kontrolirati. Tko što nabavlja i od koga te po kojoj cijeni kupuje proizvode i po kojoj ih stavlja u daljnju prodaju. I sve će to u Poreznoj biti odmah vidljivo.

Kazne za poduzetnike bit će od 2 i pol do čak 66 tisuća eura, a svaki digitalni račun morat će se čuvati 11 godina.