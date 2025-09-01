Krenula je nova era: Provjerili smo što donosi Fiskalizacija 2.0

Krenula je nova era za poduzetnike – Fiskalizacija 2.0. Donosi niz promjena za poduzetnike i obrtnike, bez obzira na to jesu li u sustavu PDV-a ili ne. Najveća novost je proširenje na račune koji se naplaćuju putem transakcijskih računa, uključujući i online servise.

Već 12 godina putem fiskaliziranih računa država prati tko što kupuje i koliko se plaća. Sad ta ista pravila stižu i među poduzetnike. Bez računa se više nikome ne računa. „Dobio sam jutros obavijest od svoga knjigovođe da se danas uvodi Fiskalizacija 2.0. – Jeste spremni? Da, s obzirom da već izdajemo račune ovo je samo nadogradnja“, kaže Ivo Topalović, vlasnik ugostiteljskog objekta u Zagrebu.

Fiskalizacija 2.0 donosi obvezu fiskaliziranja i onih računa koje poduzetnici izdaju jedni drugima. „Mi ćemo sad morat od svakog našeg dobavljača koji nam dobavlja piće ili kavu fiskalizirati taj transakcijski račun. – Do sada to niste? Ne, transakcijski računi jedini nisu bili fiskalizirani“, tvrdi Topalović.

Sustav će funkcionirati kako svojevrsni fiskalni Big Brother jer će se potrošnja moći pratiti čak i po artiklima. Znat će se – tko što nabavlja, od koga, po kojoj cijeni kupuje proizvode i po kojoj ih cijeni prodaje.

Dekanica Visoke škole za financijski menadžment Đurđica Jurić kaže da račun neće imati JIR, ZIR, niti QR kod. "To je ostalo u fiskalizaciji F1 – kod računa za krajnju potrošnju. To nije u Fiskalizaciji F2. Ona se odvaja mimo vaših očiju. Nema računa koji izlazi van, nema aparatića, to je elektronski put.“

Kazne za one koji ne budu igrali po pravilima idu od 2 i pol do čak 66 tisuća eura, a svaki digitalni račun morat će se čuvati najmanje 11 godina.

Na novi sustav prelazi gotovo 350 tisuća firmi

„Porezna uprava će prvi put imati priliku saznati što se točno dogodilo između dva subjekta, a ne kao do sada sa zakašnjenjem koje je do sada bilo i tri mjeseca. Međutim, na ovaj način porezna tijela će biti u prilici pravovremeno reagirati prema poduzetnicima kod kojih se uoče neke nepravilnosti, pa i utaja poreza“, ističe Tereza Rogić - Lugarić, državna tajnica u Ministarstvu financija.

Na novi sustav trebat će prijeći gotovo 350 tisuća firmi, obrta, udruga, zaklada i OPG-ova. Novi propisi već stvaraju konfuziju među poduzetnicima, ali i računovođama.

„Zabrinutost sigurno postoji, ako poduzetnik nešto ne zna onda on zove računovođu, tako da smo se morali jako dobro educirati, a ono što nam tek slijedi to je 1.1.2026. kada će nastati najveća problematika. Kako šifrirati proizvode na računima, kako slati te račune, to je problematika koja nam tek slijedi od 1.1.“, kaže Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa HOK-a.

A do tada traje vrijeme prilagodbe u kojem poduzetnici moraju izabrati svog informacijskog posrednika koji će biti svojevrsna pristupna točka putem koje će se slati podaci Poreznoj upravi.

„Fiskalizacija koliko s jedne strane nedvojbeno nosi obveze za poduzetnike, od toga ne treba bježati. Međutim, ona donosi i veliko administrativno rasterećenje za poduzetnike. Dakle, s punom primjenom fiskalizacije očekuje se ukidanje čak osam obrazaca", ističe Rogić - Lugarić.

Pa se očekuje se da će ovakvo smanjenje papirologije uštedjeti poduzetnicima oko 120 milijuna eura na godinu!