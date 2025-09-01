Aplikacija M-građani službeno je dostupna je svima, provjerili smo koje promjene donosi

STIGLA DIGITALIZACIJA /

Aplikacija m-Građani i službeno je dostupna svima. Rješenje od 4,3 milijuna eura trebalo bi nam olakšati život. Čekanje poštara za službene potvrde, stajanje u redu na šalterima ili ispunjavanje zahtjeva, sve bi to uskoro moglo otići u povijest. Jer za obavljanje javnih usluga dovoljno je imati mobitel i novu aplikaciju M-građani.

"Svi mi imamo puno posla i nemamo vremena čekati po šalterima. Ja sam sad bila u banci 12-15 ljudi ispred mene. Definitivno sve ide prema digitalizaciji", kaže Rajka iz Zagreba. I Nena iz istog grada ističe praktičnost aplikacije. "Ja mislim da je to zgodno praktično i idemo naprijed, tehnologija ide moramo i mi se uključiti u tu tehnologiju."

Ministar Damir Habijan tvrdi - cilj digitalizacije je olakšati živote građanima. "Usluge koje će biti na m-Građaninu je uvid u sudske predmete, provjera statusa i predmeta kada govorimo o upravnim postupcima, omogućava uvid u poreznu karticu, informacije o statusu u mirovinskom sustavu, kao i obvezne naknade za poslovne subjekte", kazao je.

Tako su na jednom mjestu dostupne upute za različite životne situacije. Primjerice, što treba učiniti kod kupnje nekretnine, kad se rodi dijete ili kako ga upisati u vrtić. Više doznajte u prilogu Lucije Ptičar.