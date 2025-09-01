Habijan poslao poruku Penavi: 'Kontrola i sloboda izražavanja i kultura ne idu ruku pod ruku'

Ministar pravosuđa Damir Habijan poručio je da kontrola i sloboda izražavanja i kultura ne idu ruku pod ruku te je tako odgovorio svom koalicijskom partneru Ivanu Penavi.

Šef Domovinskog pokreta je za RTL DANAS rekao da bi država trebala provjeravati što financira javnim novcem. Sve se događa nakon prosvjeda branitelja zbog festivala u Benkovcu i Šibeniku za koje tvrde da vrijeđa vrijednosti Domovinskog rata.

"U srednjoj školi sam bio član jedne dramske grupe, čak je moja prva ambicija bila upisati Akademiju dramskih umjetnosti. Prema tome, smatram da kultura i izvođenje bilo kakvih djela u demokratskoj državi, u 21. stoljeću, trebaju biti slobodni", poručio je Habijan.

I premijer Andrej Plenković je bio jasan – nije za kontrolu kulturnih događanja, a osvrnuo se i na organizatora festivala u Benkovcu.

"Išao sam vidjeti o kome se radi. Kad sam vidio što taj organizator samo u zadnjih godinu dana objavljuje na svojim društvenim mrežama… sorry", rekao je Plenković te dodao:

"Ja sam za slobodu govora, ali sada kao političar kažem – sorry. Ne slažem se ni s tonom, ni sa sadržajem, ni s vulgarnostima, ni s primitivnošću izražaja koji taj čovjek samostalno i ničim izazvan objavljuje na mrežama. Ne kanim s njim polemizirati, potpuno mi je nebitan, kao i taj festival. Apeliram na sve da na takve aktivnosti, ako im nisu zanimljive, ne idu i ignoriraju ih. Što ih briga."