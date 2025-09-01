Plenković bez dlake na jeziku: 'Srbija je na rubu građanskog rata'

Premijer Andrej Plenković je na Strateškom forumu u Bledu gdje je komentirao političku situaciju na Balkanu.

Govoreći u panel raspravi s premijerima iz Slovenije, Albanije i Crne Gore, Plenković je rekao da je "Srbija na rubu građanskog rata".

Tema panela je bilo proširenje Europske unije. Premijer Plenković naglasio je podršku proširenju, ali i da treba vidjeti surovu političku stvarnost:

"Imate Sjevernu Makedoniju koja je blokirana. Imate Srbiju s više od dvije godine najvećih, najsnažnijih i najozbiljnijih unutarnjih nemira i demonstracija, na rubu građanskog rata. Imate Bosnu i Hercegovinu, s Dodikom koji godinama rasteže separaciju ili ne separaciju, i hop, on je vani. Imate Banjsku, koja je 2023. prošla bez ozbiljne opaske ili artikulacije bilo koga u EU, pravimo se da se to nije dogodilo. To je stvarnost. Moramo biti zaista trezveni oko proširenja i mijenjajućeg globalnog konteksta. Ja sam za proširenje, mislim da se svi trude da pristupe, ali trebaju se politički stabilizirati", rekao je Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO: I s Izraelom i s Palestinom, i s Ukrajinom i s Putinom: Hrvatska sve može