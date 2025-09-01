Evakuirana dva kata Gradskog poglavarstva! Stigao je mail u kojem se spominju bombe...
U mailu se navodi kako će tim eksplozivnim napravama zaustaviti navodnu 'zaštitu kriminalaca u Bandićevom naselju'
Policijska uprava zagrebačka i Gradsko poglavarstvo zaprimili su u ponedjeljak mail s lažne mail adrese u kojem nepoznata osoba govori da je postavila dvije eksplozivne naprave u Gradsko poglavarstvo, jednu u ured gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a drugu u ured Sandre Rončević, referentice u Gradskom uredu za upravljanje gradskom imovinom, zaduženoj za stambeno zbrinjavanje, javlja 24sata.
U mailu se navodno navodi kako će tim eksplozivnim napravama zaustaviti navodnu 'zaštitu kriminalaca u Bandićevom naselju'.
Iz PU zagrebačke navode za 24sata kako je policijsko postupanje u tijeku, a doznaje se kako su evakuirani zaposlenici s trećeg i četvrtog kata zgrade Gradskog poglavarstva.
