Evakuirana dva kata Gradskog poglavarstva! Stigao je mail u kojem se spominju bombe...

Evakuirana dva kata Gradskog poglavarstva! Stigao je mail u kojem se spominju bombe...
Foto: Matija Habljak/pixsell

U mailu se navodi kako će tim eksplozivnim napravama zaustaviti navodnu 'zaštitu kriminalaca u Bandićevom naselju'

1.9.2025.
14:39
danas.hr
Matija Habljak/pixsell
Policijska uprava zagrebačka i Gradsko poglavarstvo zaprimili su u ponedjeljak mail s lažne mail adrese u kojem nepoznata osoba govori da je postavila dvije eksplozivne naprave u Gradsko poglavarstvo, jednu u ured gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a drugu u ured Sandre Rončević, referentice u Gradskom uredu za upravljanje gradskom imovinom, zaduženoj za stambeno zbrinjavanje, javlja 24sata.  

U mailu se navodno navodi kako će tim eksplozivnim napravama zaustaviti navodnu 'zaštitu kriminalaca u Bandićevom naselju'.

Iz PU zagrebačke navode za 24sata kako je policijsko postupanje u tijeku, a doznaje se kako su evakuirani zaposlenici s trećeg i četvrtog kata zgrade Gradskog poglavarstva.

Gradsko PoglavarstvoDojava O BombiTomislav Tomašević
Evakuirana dva kata Gradskog poglavarstva! Stigao je mail u kojem se spominju bombe...