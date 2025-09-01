Startasice, bilježnice i boravak - sve ovo dobit će besplatno učenici ovog hrvatskog grada!

Povodom početka nove školske godine gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček je na konferenciji za novinare u ponedjeljak predstavio mjere Grada usmjerene prema učenicima osnovnih škola za što je u gradskom proračunu osigurano 211.000 eura.

Grad Vukovar je za učenike osnovnih škola osigurao radne bilježnice, komplete bilježnica s motivima Vukovara, Startas tenisice i cvičke za preobuku, likovne kutije za učenike prvih razreda te izdvaja sredstva za osiguranje učenika, rekao je Pavliček.

Najavio je i kako će ove godine u svim osnovnim školama na području Vukovara biti osiguran produženi boravak učenika gdje roditelji plaćaju samo troškove prehrane dok sve ostale troškove pokriva Grad Vukovar.

Tu su i stipendije za deficitarna srednjoškolska zanimanja kao i stipendije za sve redovne studente. Radi se i na proširenju rekonstrukciji i proširenju kapaciteta tri osnovne škole u Gradu (OŠ Mitnica, OŠ Dragutina Tadijanovića i OŠ Siniše Glavaševića) kako bi se mogla provoditi jednosmjenska nastava.

Stipendije za studente

Osim toga, Grad Vukovar osigurava 330.000 eura za stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja te studenata, osigurava nagrade najuspješnijim učenicima i njihovim mentorima u ukupnom iznosu od 7200 eura te sufinancira gradski i međumjesni prijevoz srednjoškolcima i studentima za što izdvaja 280.000 eura.

"U svim vukovarskim osnovnim školama imamo ukupno 1748 učenika. Taj broj zadnjih pet godina blago pada ali imamo upisano 217 prvašića što je sedam više nego prethodne školske godine. Imamo upisano i 30-ak djece iz povratničkih obitelji koje su prije nekoliko godina napustile Vukovar i sad su se vratili u svoj grad gdje nastavljaju živjeti", kazao je Pavliček.

Pročelnik za obrazovanje Grada Vukovara Josip Pališ najavio je kako se pripremaju i mjere poticanja darovitih učenika kao i učenika koji ostvaruju iznimne sportske rezultate. Ukupna ulaganja u školstvo u Vukovaru stoga iznose 2.197.689 eura.

