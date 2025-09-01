Što možete kupiti za 50.000 eura? Od 11 m2 u Zagrebu do čak 116 kvadrata, ali 'malo' dalje

Cijene nekretnina u Hrvatskoj nastavljaju rasti, a u srpnju 2025. godine prosječne tražene cijene variraju po regijama, s najvišim u Dalmaciji (3.794 eura po kvadratu) i najnižim u Slavoniji i Baranji (1.509 eura po kvadratu). U Zagrebu, prema analizi s portala best-realestate.eu, prosječna cijena kvadrata stana iznosi oko 2.987 eura, dok je kvadrat kuće oko 1.795 eura.

Stoga smo na Njuškalu provjerili što se danas u Hrvatskoj može kupiti za 50.000 eura i ostali smo iznenađeni. Naime, cijena od 49.000 do 50.000 eura bila nam je jedini zadani filter, odnosno kriterij i dobili smo svega devet rezultata. Nekretnine za 50.000 eura mogu se naći od Zagreba preko Vrbovskog, Križevaca do Karlovca i Osijeka.

