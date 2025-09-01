Trodnevna drama završila totalnim hororom: Među 334 ubijenih bilo je čak 186 djece...

Na današnji dan 2004., u ruskom gradu Beslanu dogodio se, malo je reći - totalni horor. Neprepričljiva tragedija. U školu je upalo 32 naoružanih terorista i zatočilo učenike i nastavnike.

Trodnevna drama završila je 3. rujna krvavim sukobom kada su snage sigurnosti upale u zgradu. Bilanca je bila užasna – prema službenim podacima poginula su 334 civila, među njima čak 186 djece, a stotine su ranjene.

Gotovo svi teroristi su ubijeni u akciji, osim jednoga koji je kasnije osuđen na smrt, no u zatvoru je ubijen prije izvršenja kazne.

Beslan je i danas simbol boli i tragedije – mjesto gdje se 1. rujna svake godine obitelji žrtava prisjećaju najcrnjeg dana svog života.