Jesen stiže u stilu: Zgodni parovi u nude kombinacijama ukrali sve poglede prolaznika na Zagrepčana

Foto: Pavao Bobinac
Zagrepčani su se nakon godišnjih odmora vratili svojim omiljenim ritualima – kavici na suncu i laganoj šetnji centrom grada. Posljednja zagrebačka špica u kolovozu ni ove subote nije razočarala: ulice su bile prepune ljudi u odličnim outfitima, a atmosfera je nagovijestila skori dolazak jeseni.

Kao i svake subote, fotograf Pavao Bobinac zabilježio je najbolje trenutke i modne kombinacije koje možete pogledati u velikoj foto galeriji. Ove subote prevladavale su nude nijanse i zemljani tonovi, savršeno uklopljeni u prijelazno razdoblje između ljeta i jeseni. Posebnu pažnju privukla je i diplomirana ekonomistica te poduzetnica Borna Kotromanić, koja je odabirom trendy kombinacije istaknula svoju vitku figuru, dok se poduzetnik Niko Tokić Kartelo pojavio u elegantnom izdanju. 

 

31.8.2025.
17:39
Hot.hr
Pavao Bobinac
Zagrebačka špicaCentarModne Kombinacije
