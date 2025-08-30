SRETAN ROĐENDAN /

Pjevačica Bebe Rexha slavi 36. rođendan: Ovo ljeto provela je u Hrvatskoj i pokazala zanosne obline

Pjevačica Bebe Rexha slavi 36. rođendan: Ovo ljeto provela je u Hrvatskoj i pokazala zanosne obline
Foto: Profimedia
Bebe Rexha, pravim imenom Bleta Rexha, američka je pjevačica, kantautorica i producentica albanskog podrijetla.
1 /25
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bebe Rexha, rođena kao Bleta Rexha u New Yorku, američka je pjevačica i kantautorica albanskog podrijetla, a danas slavi svoj 36. rođendan. Proslavila se pišući hitove za druge izvođače, a zatim je izgradila uspješnu solo karijeru s pjesmama poput Meant to Be i I'm a Mess. Poznata je po kombiniranju različitih glazbenih stilova – od popa i R&B-a do countryja. Osim glazbe, aktivno se zalaže za mentalno zdravlje i pozitivnu sliku o tijelu, često govoreći o vlastitim izazovima sa tim problemima. Ovo je ljeto viđena na Hvaru kako ljetuje i druži se sa svojim bliskim prijateljima, a otvoreno je rekla na društvenim mrežama kako joj se Hrvatska sviđa kao destinacija za odmor.

30.8.2025.
21:42
Hot.hr
Profimedia
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SRETAN ROĐENDAN /
Pjevačica Bebe Rexha slavi 36. rođendan: Ovo ljeto provela je u Hrvatskoj i pokazala zanosne obline