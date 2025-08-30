Pjevačica Bebe Rexha slavi 36. rođendan: Ovo ljeto provela je u Hrvatskoj i pokazala zanosne obline

Bebe Rexha, rođena kao Bleta Rexha u New Yorku, američka je pjevačica i kantautorica albanskog podrijetla, a danas slavi svoj 36. rođendan. Proslavila se pišući hitove za druge izvođače, a zatim je izgradila uspješnu solo karijeru s pjesmama poput Meant to Be i I'm a Mess. Poznata je po kombiniranju različitih glazbenih stilova – od popa i R&B-a do countryja. Osim glazbe, aktivno se zalaže za mentalno zdravlje i pozitivnu sliku o tijelu, često govoreći o vlastitim izazovima sa tim problemima. Ovo je ljeto viđena na Hvaru kako ljetuje i druži se sa svojim bliskim prijateljima, a otvoreno je rekla na društvenim mrežama kako joj se Hrvatska sviđa kao destinacija za odmor.