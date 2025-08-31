Planinski dragulj plijeni pažnju prirodnim čudima: Pogledajte krajolik pun mistike

JEDINSTVEN U EUROPI /

Foto: Profimedia
Durmitor nije samo planina – to je kamena priča koju su kroz vjekove pisale prirodne sile. Njegovi vrhovi paraju nebo, jezerca blistaju poput kristala u planinskoj tišini, a duboki kanjoni skrivaju šapat davnina. Ovdje su se sudarale tektonske ploče, tutnjali ledenjaci, oblikujući krajolik koji danas oduzima dah. Svaki korak po Durmitoru otkriva sloj njegove drevne prošlosti, svaki pogled pruža osjećaj beskraja. Pripremite se na susret s nečim divljim, čistim i istinski veličanstvenim.
1 /20
U srcu Dinarida, na sjeverozapadu Crne Gore, uzdiže se Durmitor – planinski masiv koji svojom sirovom ljepotom, geološkim čudima i biološkim bogatstvom s pravom nosi titulu jednog od najspektakularnijih krajolika Europe. Durmitor je impresivan mozaik prirodnih čuda. Njegovi vrhovi, šume, gorske oči i duboki kanjoni tvore krajolik pun mistike i snage.

Prolistajte galeriju i otkrijte sve o ovom prirodnom dragulju pod zaštitom UNESCO-a.

31.8.2025.
8:40
Antonela Ištvan
Profimedia
Crna GoraDurmitorPlaninašumeKrajolikUnesco
